Vojska zmore braniti suverenost in ozemeljsko celovitost Slovenije

Kljub nekaterim odstopanjem od standardov je Slovenska vojska sposobna braniti suverenost in ozemeljsko celovitost Slovenije, je prepričana predsednica Nataša Pirc Musar, ki sta ji poročilo o pripravljenosti SV v lanskem letu danes predstavila obrambni minister Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš.

»Še vedno obstajajo določena neskladja oziroma odstopanja pri zmogljivostih, delovanju in vzdržljivosti obrambnih sil, vendar se hkrati odvijajo koraki tudi v pozitivno smer,« je po predstavitvi poročila v Vojašnici Ivana Cankarja povedala predsednica republike.

Podobno kot v preteklih letih je vojska izvedla vse zadane naloge, to pomeni predvsem usposabljanja in vaje, nudenje podpore drugim organom, predvsem policiji ter zaščiti in reševanju, poleg tega je izpolnila tudi svoje zaveze in sodelovala v predvidenih mednarodnih obveznostih.

Denarja za vojsko bo več

Kot sveže upanje za svetlejšo prihodnost vojske predstavniki stroke in predsednica vidijo pred kratkim sprejeto resolucijo za nadaljnji razvoj SV do leta 2040, kjer bo v prihodnjih fazah potrebna implementacija v obdobju prihodnjih mandatov več vlad.

Spomnimo, da resolucija predvideva postopno zvišanje deleža obrambnih izdatkov glede na bruto domači proizvod. Večji bo tudi delež za naložbe v opremo in oborožitev ter delež sredstev za inovacije in raziskave, kar je po besedah predsednice pomembno z vidika sodobnih groženj, prebojnih tehnologij in tehnologij za tako imenovano dvojno rabo.

Poročevalci ocenjujejo, da je bil narejen napredek tudi pri usposabljanju kot ključni nalogi SV za obrambo države, povečuje se pozornost, ki je namenjena razvoju zmogljivosti kibernetske obrambe.

Kljub ukrepom, sprejetim še za časa prejšnje vlade, pred vojsko ostajajo odprti izzivi glede starostne strukture in težave s pridobivanjem novih pripadnikov v vrste vojske, je spomnila predsednica.

Letno poročilo ni moglo mimo težav iz preteklosti s zaostankom pri gradnji ključnih zmogljivosti, ki jih je država zavezana postaviti za potrebe zavezništva. Ta zaostanek pri vzpostavitvi dveh bataljonskih bojnih skupin se sicer ne bo zmanjšal čez noč, ampak bo zahteval svoj čas in stabilno politično podporo, pravi Pirc Musarjeva.

Radikalno spremenjene varnostne razmere so pozornost oboroženih sil evropskih držav usmerile na Ukrajino, na fotografiji predaja mobilnega laboratorija Ukrajini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vojna v Ukrajini je spremenila varnostno okolje

V močno spremenjenem varnostnem okolju, ki ga v veliki meri kroji vojna v Ukrajini, bo »Slovenska vojska v sodelovanju z ostalimi subjekti in sredstvi zaščitila suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, če bo to potrebno,« je zagotovila Pirc Musarjeva.

Časi, ko smo se lahko slepili, da bomo večno živeli v miru, so mimo, zato mora biti Slovenija pripravljena na spremenjene mednarodne okoliščine.

»Nacionalno varnost si bomo lahko učinkovito zagotavljali le z ustrezno opremljenostjo, pripravljenostjo in sposobnostjo zaznavanja, preprečevanja ter odzivanja na sodobne varnostne grožnje,« poudarja Pirc Musarjeva.

Kot zahtevno nalogo vseh odgovornih za nacionalno varnost je izpostavila pravočasno sledenje razvoju prebojnih tehnologij, saj bi zaostanek na tej poti lahko predstavljal resno varnostno ranljivost.

Vrhovna poveljnica kot pomembno nalogo oboroženih sil izpostavlja redno nadgrajevanje in modernizacijo obrambnih zmogljivosti. »Kako pomembno je skrbeti za dolgoročno vzdržljivost ter odpornost družbe in države ter seveda obrambnih sil, lahko vidimo tako rekoč vsak dan komaj 600 kilometrov vzhodno od slovenske meje, v Ukrajini«.