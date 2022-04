Robert Golob: V Romuniji so mi ukradli identiteto

V nadaljevanju preberite:

Do volitev je še teden dni in v zadnjih dneh pred končno odločitvijo volivk in volivcev je pričakovati še zadnje poskuse konkurentov za diskreditacijo in zbijanje rejtingov svojih političnih nasprotnikov.

As, ki ga še niso potegnili iz rokava na račun - glede na javnomnenjske ankete - najverjetnejšega zmagovalca tokratnih parlamentarnih volitev, je še bančni račun Roberta Goloba v tujini. To je morda med vrsticami napovedal tudi prvak SDS Janez Janša v svojem tvitu, v katerem je napovedoval prihod sokola, ki bo sklatil goloba, ki misli, da je nebo njegovo. Je imel kdo v politiki dostop do podatkov Fursa?