Gostinska ponudba in črpanje sredstev

V Občini Ig se bo za županski stol potegovalo kar pet kandidatov. Kot pravijo domačini, bo tekma po 20 letih županovanja Janeza Cimpermana zelo živahna, saj so programi kandidatov raznoliki. V eni od prejšnjih številk smo predstavili tri kandidate, tokrat smo se pogovarjali še z Borisom Pircem, ki nastopa v imenu stranke SD, in Mitjo Glavnikom, predsednikom vaške skupnosti Kremenca.

Glavnik je opozoril, da občini manjka krovni dokument trajnostnega razvoja občine do leta 2040, ki bi natančno definiral smer in posamezna področja razvoja.

Krovni dokument

in digitalizacija

»Doslej je občina, kar se tiče razvoja, delovala parcialno. Malo tu in malo tam, nismo pa nikoli imeli neke jasne in celovite slike, kar je seveda osnova za razvoj. V dokumentu bi definirali izgradnjo infrastrukture in prometnic. Hkrati bi jasno dorekli razvoj obrtništva in gospodarstva. Močno nam šepa kulturno področje, hkrati nimamo objektov za rekreacijo in športne aktivnosti. Da ne pozabim digitalizacije, ki bi ji bilo treba nameniti precej več pozornosti. Tak dokument je osnova za vire financiranja.«

Glavnik vidi velik manko v turistični ponudbi, saj v kraju ni zgledne gostinske ponudbe. Enega večjih potencialov vidi v kmetijstvu, v pridelavi hrane, samooskrbi in ponudbi pridelkov na širšem trgu. »Manjka nam tudi podjetniški inkubator, kjer bi spodbujali dobre ideje.«

Razvojna pisarna

in sončne elektrarne

Boris Pirc je prav tako med prednostne naloge zapisal ustanovitev razvojne pisarne za črpanje sredstev. »Glede na to, da imamo v občini Ig izjemen potencial, je prav neverjetno in žalostno, da smo pri črpanju sredstev ena najslabših v Sloveniji. Naloga razvojne pisarne bo pomoč občini, podjetjem in obrtnikom pri pridobivanju sredstev.«

Poleg razvoja zelenega trajnostnega turizma Pirc med drugim poudarja nujnost izgradnje večnamenskega športnega centra s športno dvorano, z igrišči, pa tudi gostinsko ponudbo s fitnesom in savnami. Zanimiva je tudi njegova ideja o izdelavi študije o možnosti postavitve sončnih elektrarn za potrebe celotne občine v korist vseh občanov. Poseben poudarek bodo namenili varčni rabi pitne vode. »Vsi novi objekti morajo uporabiti deževnico za uporabo vode v sanitarne namene,« poudarja Pirc in dodaja, da bo večjo pozornost namenil tudi starostnikom v občini.