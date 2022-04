V Mostah na Bizoviku podaljšali glasovanje, ker je zmanjkalo glasovnic

Na včerajšnjih volitvah v državni zbor je glasovalo 1.185.161 oz. 69,83 odstotka volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Ljubljana Center, in sicer 73,60-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, in sicer 64,40-odstotna, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK).

Volilni okraj z najvišjo volilno udeležbo je Škofja Loka 2, kjer je glasovalo 78,49 odstotka volilnih upravičencev, najmanj volivk in volivcev pa je prišlo na volišče v volilnem okraju Lendava (56,46 odstotka). Kot ocenjuje DVK, so volilne komisije in odbori svoje delo opravili dobro in kljub dokaj visoki volilni udeležbi tudi hitro in učinkovito.

Po podatkih okrajne volilne komisije Ljubljana – Moste Polje so sinoči za 30 minut podaljšali čas glasovanja na volišču Senožeti in za deset minut na volišču Bizovik, saj so morali počakati na nove glasovnice, ker jih je zaradi visoke volilne udeležbe zmanjkalo. Volitve so nato na obeh voliščih izpeljali brez težav.

Policija preiskuje 20 domnevno odtujenih glasovnic

Kot je še sporočila omenjena okrajna volilna komisija, so na volišču v Gasilskem domu Laze na Dolu pri Ljubljani ugotovili, da je bilo pred začetkom glasovanja domnevno odtujenih 20 neuporabljenih glasovnic. O tem so obvestili policijo, ki zadevo preiskuje.

Po podatkih okrajne volilne komisije Grosuplje je volilni odbor na volišču v OŠ Louisa Adamiča v Grosuplju moral prekiniti štetje glasov, saj se je iz ene glasovnice vsul neznani bel prah. Ko so pristojni organi končali preiskavo, je volilni odbor lahko nadaljeval s štetjem glasovnic.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Brez zapletov tudi v tujini, izid glasovanja po pošti iz tujine se bo ugotavljal 3. maja

Glasovanje je včeraj potekalo tudi na 30 voliščih na veleposlaništvih in konzulatih v tujini. Po dosedanjih informacijah ni bilo nobenih zapletov.

V skladu z rokovnikom volilnih opravil okrajne volilne komisije danes ugotavljajo izid glasovanja po pošti, ki je prispela z območja Slovenije. Izid glasovanja po pošti iz tujine pa se bo ugotavljal 3. maja po 12. uri. Spomnimo na zaplet z glasovnicami in Pošto Slovenije, ki jo prišlo do zamud pri prejemanju pričakovane pošte.

Kot je ob tem sporočila DVK, ima vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote, če presodi, da je pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije prišlo do nepravilnosti. »Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja (torej v sredo, 27. aprila, opolnoči), volilna komisija volilne enote pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.«