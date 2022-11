Janša slavi uspeh na lokalnih volitvah, Logar odhaja iz mestne politike

Neodvisni kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Anže Logar je že po predsedniških volitvah z enigmatičnimi izjavami dal zagona špekulacijam o možnosti, da se razide s svojo stranko. Z zadnjim tvitom pa so ugibanja o Logarjevi prihodnosti dobila dodatni pospešek.

Kot je zapisal, se tako za župana kot mestni svet na lokalnih volitvah niso odrezali dobro, zato je odstopil kot predsednik mesnega odbora SDS Ljubljana in se poslovil iz ljubljanske politike. »Ker je tako prav. Hvala vsem članom, volivcem in simpatizerjem. Nadaljujmo, pot je jasna: Za Ljubljano. Za ljudi,« je zapisal.

Tako je v svoji objavi na družbenem omrežju twitter zapisal Logar. Spomnimo, Logar je kot neodvisni kandidat s podporo največje opozicijske stranke SDS v drugem krogu predsedniških volitvah dosegel najboljši rezultat kandidata desnice po Barbari Brezigar in je v svojih izjavah namignil, da bi se njegova prihodnja politična pot lahko odmaknila od poti stranke, ki ga je postavila na slovenski politični zemljevid.

Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je v svoji izjavi za medije povedal, da je SDS že petič zapored zmagala lokalne volitve, s podporo stranke pa je bilo izvoljenih 53 županskih kandidatov, 9 pa se jih je uvrstilo v drugi krog. Janša je dejal, da so lokalne volitve za stranke, ki niso le muhe enodnevnice, enako pomembne kot državnozborske ali pa celo bolj. Dodal je, da podatki kažejo, da bo SDS petič zapored zmagovalka volitev v občinah, kjer se mandati v občinske in mestne svete delijo proporcionalno.

»Na zadnjih lokalnih volitvah je bilo na listah SDS v celotni Sloveniji izvoljenih 632 svetnikov, trenutno pa podatki kažejo, da je samo po proporcionalnem sistemu izvoljenih že več kot 500 svetnikov. To je brez svetnikov, ki so voljeni po večinskem volilnem sistemu,« je volitve občinskih in mestnih svetnikov komentiral Janša.