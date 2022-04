Kaj je z glasovnicami počela Pošta Slovenije?

Na poštah krajev, kjer prebivajo volilni upravičenci v tujini, je šele dobra polovica glasovnic. Tako pojasnjujejo na Pošti Slovenije, kjer napovedujejo, da bi morala biti dostava pošiljk z glasovnicami volilnim upravičencem v tujini »praviloma« izvedena do petka, 22. aprila.

Državna volilna komisija (DVK) je zaradi praznikov za en dan pomaknila začetek štetja glasovnic iz tujine, volilne lističe tistih volilnih upravičencev (DVK je v tujino poslala dobrih 105.000 glasovnic), ki bodo pravočasno poslali izpolnjene glasovnice nazaj, pa bo začela šteti 3. maja.

Volivci v tujini morajo izpolnjeno glasovnico oddati najkasneje do nedelje zvečer do 19. ure.

Zaradi zamud pri prejemanju pričakovane pošte se množijo pritožbe volilnih upravičencev iz tujine, ki volilnega materiala še niso dobili. Na Pošti Slovenije pojasnjujejo, da so jim bile zadnje pošiljke za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujih državah predane le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom.

»Za primerjavo lahko navedemo, da so bile glasovnice za predčasne volitve v državni zbor leta 2018 oddane trinajst dni pred dnevom volitev oziroma devet delovnih dni pred dnevom, ko je treba izvesti dostavo naslovnikom,« so nam sporočili.

Pošto Slovenije vodi generalni direktor Tomaž Kokot, član SDS. Njegov strankarski kolega Branko Grims je, tako kot prvak SDS, krivdo za zastoj pripisal DVK.

Na vprašanje, zakaj so volilno gradivo pošiljali z zamikom, če so prve svežnje dobili minuli ponedeljek in torek, prve vreče pa nato odpremili šele v sredo, odgovarjajo: »Prvi del pošiljk za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v evropskih državah v količini okoli 22.300 pošiljk smo na Pošto Slovenije prejeli v ponedeljek, 11. aprila, v popoldanskem času. V torek smo prejeli še okoli 12.000 pošiljk. Vse pošiljke je treba pred predajo v mednarodni promet skenirati (skenira se koda na ovojnici). Po skeniranju se pošiljke predajo v žigosanje in usmerjanje ter pripravo vreč (poštnih sklepov) za naslovne države. Glede na to, da se odprave začnejo izvajati med tretjo uro in 5.30 zjutraj, smo pošiljke odpravili v navedenem terminu, to pomeni v noči s torka na sredo. Skupaj je šlo za 47 vreč, od katerih jih je bilo v naslovno državo 33 dostavljenih še isti dan, to je 13. aprila, 14 vreč pa je bilo dostavljenih naslovnim poštam v četrtek. Ker gre za prednostne pošiljke, bi morale biti vse omenjene pošiljke naslovnikom dostavljene najkasneje v torek, 19. 4. 2022.

V petek smo na Pošto Slovenije prejeli okoli 21.300 pošiljk, ki jih je bilo prav tako treba skenirati, žigosati, usmeriti in pripraviti v poštne sklepe. Navedeno je bilo izvedeno tudi med prazničnim koncem tedna, pošiljke pa so bile odpravljene v noči s ponedeljka, 18. aprila, na torek, 19. aprila. Po zadnji preveritvi je na naslovne pošte evropskih držav že včeraj prispelo več kot 60 odstotkov vreč. Preostale bi morale na naslovne pošte evropskih držav prispeti danes, tako da bo dostava pošiljk praviloma izvedena do petka,« so opisali.

Državna volilna komisija se bo sešla popoldne in se seznanila tudi z dinamiko pošiljanja glasovnic v tujino. Ali se bo morebiti odločila za podaljšanje roka ugotavljanja izida volitev v tujini ali morebiti celo za ponovitev glasovanja iz tujine v celoti, ni znano.