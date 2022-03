Kaj SD Tanje Fajon ločuje od enoumja SDS Janeza Janše

Na današnji volilni konvenciji Socialnih demokratov (SD) so delegatke in delegati stranke potrjevali kandidatno listo za letošnje državnozborske volitve. Za poslanski mandat se bodo na listi stranke potegovali vsi poslanci, ki v parlamentu trenutno zastopajo barve stranke.

Na kandidatni listi je 86 posameznikov, ob predsednici Tanji Fajon bosta kandidirali tudi obe podpredsednici stranke, Dominika Švarc Pipan in Andreja Katič, z izjemo poslanca Željka Ciglerja, ki je v začetku leta iz Levice prestopil v SD.

Med kandidati na listi stranke bo tudi nekaj vidnejših imen iz različnih sfer družbe in nekdanjih politikov, med drugim nekdanji evropski poslanec in nekdanji predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko Milan Martin Cvikl, novinar Blaž Zgaga, predavateljica na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Emilija Stojmenova Duh ter igralec in televizijski voditelj Jonas Žnidaršič.

SD sicer zadnje tri mesece v javnomenjski anketi, ki jo za Delo pripravlja inštitut Mediana, podpora pada, del gotovo na račun novega igralca na političnem parketu, stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba.

Največ glasov, 18,8 odstotka, bi po anketi inštituta Mediana namreč dobilo Gibanje Svoboda, pred največjo vladno stranko SDS s 17,2 odstotka oziroma odstotno točko manj kot februarja. Sledita SD z 8,8 odstotka, kar je dobra odstotna točka manj kot pred mesecem dni, in Levica s 7,6 odstotka.

Predsednica SD Tanja Fajon je udeležence volilne konvencije ne glede na to nagovorila z optimizmom in nagovor končala z pozivom, da ‘gredo na zmago’. »Glas za SD je glas za Slovenijo v varnih rokah,« je poudarila.

Dejan Levanič FOTO: Blaž Samec

Zmaga 24. aprila ni končni cilj, je šele začetek, je med drugim poudaril generalni sekretar stranke. Slovenija nujno potrebuje vlado, ki bo drugačna od vlade Janeza Janše, je dejal in še, da so v stranki ponosni na kandidatke in kandidate za poslance, ki ne bodo nikoli izdali volivk in volivcev.

Janši opozicije ni uspelo razbiti Svet potrebuje socialno demokracijo. To nedeljo sta minili dve leti, odkar je ta vlada nastopila mandat. Ti ljudje mislijo, da imajo monopol nad prihodnostjo, nimajo je. Njihova dota je med drugim 6424 žrtev epidemije covid-19, pa tudi novinarji RTV, ki so jim želeli nadeti nagobčnike... Janez Janša je volk, s priročnikom z Madžarske, ki uresničuje svojo agendo, ne glede na afere, ki ga spremlja.. Socialdemokrati ne želimo razklane Slovenije... Ponosen sem, da jim ni uspelo razbiti in uničiti opozicije, tudi na račun predsednice SD Tanje Fajon," generalni sekretar SD Dejan Levanič.

"Še pred nekaj tedni si nismo mogli zamisliti, da bo Evropa nenadoma postala nevaren del sveta, tako kot si pred dvema letoma nismo mogli predstavljati, da bomo doma priča rušenju pravne države in demokracije," je začela svoj nagovoro Fajonova.

Zdaj je čas za spremembe. Z današnjo volilno konvencijo so Socialni demokrati po njenih besedah še en korak bližje zmagi. Slovenija pa korak bližje podobi, ki jo zanjo želimo: da postane država, na katero bomo spet ponosni, država blaginje za vse, prostor enakosti, solidarnosti in predvsem spoštovanja.

"Želimo državo, ki bo mednarodno prepoznavna – ne zaradi solističnih pisemskih akcij, predvolilnih političnih junaštev, nespoštovanja demokracije, tviteraštva in žaljivk, temveč zaradi znanja, sposobnosti, spoštljive komunikacije in olike njenih voditeljic in voditeljev. Želimo gospodarsko uspešno Slovenijo v središču stabilne in varne Evrope. Želimo Slovenijo, ki bo odraz tega, kar ljudje v njej premorejo: znanje, delavnost, sposobnost, vztrajnost in solidarnost," je dejala.

Te dni se pospešeno srečujejo voditelji evropskih socialnodemokratskih vlad, da bi s čim boljšimi in pravočasnimi ukrepi ljudem zagotovili varnost. Beguncem, predvsem ženskam in otrokom, ki jih bo v prihodnjih tednih še več, in svojim državljanom. Obsežni obsežni svežnji sankcij zoper Rusijo namreč že šibijo tudi slovensko gospodarstvo. Zaradi podražitev energentov in hrane so razmere danes slabše kot v času epidemije, napovedano gospodarsko ukrepanje lahko vodi v stagflacijo. Rojeva se nova geopolitična Evropa. To vse so izzivi, na katere morajo biti pripravljeni. In ob tem s premišljenimi potezami storiti vse, kar lahko, da vojno ustavimo.

Enotnost po besedah Fajonove potrebujemo tudi v slovenski politiki. »Nikoli si nisem predstavljala, da bo Slovenija postala država tako razklane družbe. Živimo v neprijazni državi z avtoritarno vlado z napačnimi prijatelji in napačnimi metodami. Zato Socialni demokrati skupaj z vsemi naprednimi strankami, organizacijami in ljudmi že dve leti zahtevamo spremembe,« je dejala.

SD je po njenih besedah v manj kot dveh letih prenovilia svoje delo, pomladila svoje vrste, okrepila svojo trdno mrežo na terenu in postavila nove temelje socialne države in demokracije. "Smo stranka, ki zna dati priložnosti - nenazadnje smo v 29 letih demokratično izvolili 6 predsednikov, kar nas izrazito ločuje od enoumja SDS," je sklenila.

Volilni program stranke z naslovom Drugače - načrt velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030 so člani programske konference SD potrdili že konec minulega meseca.