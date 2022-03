Komu višja volilna udeležba prinaša največ

V nadaljevanju preberite:

Da so mednarodni dogodki, kot je ukrajinska kriza, vplivali na notranjepolitično dogajanje, že kažejo tudi javnomnenjske ankete. Če je namreč inštitut Mediana pred mesecem dni za nacionalno televizijo izmeril najvišjo podporo Gibanju Svoboda Roberta Goloba (20,2 odstotka) in je bila SDS Janeza Janše druga (15 odstotkov), se je v mesecu dni podpora največji koalicijski stranki povišala za dobre tri odstotne točke (na 18,3 odstotka), medtem ko je stranka glavnega Janševega izzivalca v tem času izgubila več kot dve odstotni točki in pristala na drugem mestu. Udeležba na tokratnih parlamentarnih volitvah bo glede na trenutne ankete višja od tiste v letu 2018, več bo prinesla strankam levega pola, a ne enakovredno. Največ najverjetneje Robertu Golobu. Manjše stranke oziroma stranke z nižjo podporo pravzaprav pa se je ne morejo ravno veseliti, saj povečuje število glasov, potrebnih za prestop parlamentarnega praga. In nekateri lahko aprila ostanejo zunaj hrama demokracije. Kako to komentirajo v LMŠ in Naši deželi?