Letošnje volitve so referendum o temeljni usmeritvi

Več kot 3000 kilometrov bo v mesecu uradne predvolilne kampanje, ki so jo poimenovali Rešitve na poti, prevozil avtobus Liste Marjana Šarca (LMŠ). S svojimi podporniki in drugimi volivci se bodo kandidati LMŠ srečevali po številnih slovenskih krajih. »Ne gre toliko za to, da bi ljudje spraševali, ampak bolj, da mi prisluhnemo njihovim težavam,« opisuje predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki smo ga spremljali na obisku Vrhnike, Logatca in Postojne.