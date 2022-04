Mesec se bo pogajal za vstop v vlado

Svet stranke Levica je po slabem rezultatu na volitvah – stranka je na koncu dobila le pet poslanskih mandatov – na čelu stranke obdržal trenutno vodstvo s koordinatorjem Luko Mescem na čelu in jim podelil tudi mandat za pogajanja za vstop v vlado, ki jo bo vodil Robert Golob. V stranki so danes le še dokončali glasovanje, po tem ko so že pred tremi dnevi opravili razpravo v živo. Na ta način naj bi lokalnim odborom pustili nekaj časa za razmislek.

Ob ponujenem odstopu dvanajstčlanskega izvršnega odbora je bolj radikalni del stranke, ki ga zastopa tudi poslanec Miha Kordiš, polemiziral predvsem, ker naj bi stranka v zadnjih dveh letih odtavala preveč na sredino. Poleg tega pa naj bi se stranka tudi preveč ukalupila v parlamentarno delovanje in premalo delovala na terenu. »Levica mora nazaj na levo,« je zapisal Kordiš, ki pa znotraj sveta stranke kot kaže nima večine. Spomnimo, da Kordiš tudi ni dobil ustrezne večine ob svoji kandidaturi za namestnika koordinatorja. To je nato postala Astra Vrečko, umetnostna zgodovinarka in ljubljanska mestna svetnica.

Kljub polemiki glede vodstva ter njenih usmeritev stranke v zadnjih dveh letih in času kampanje pa naj bi bil večinsko tudi v bolj radikalnem delu stranke podpirali odločitev, da stranka odide na pogajanja za vstop v vlado. Kakšna so njihova izhodišča, pred torkovimi pogajanji v stranki še molčijo. So pa v Levici večkrat omenili, da bi jih zanimajo predvsem področja, na katerih so že doslej delovali – torej zagotovo vsaj delo in sociala ter okolje, pa tudi izobraževanje.

Mesec pa je v času kampanje večkrat poudaril, da si želijo biti sami v vladi uravnotežitev, da to ne bo še ena vlada Mira Cerarja in da so z dosedanjim delovanjem dokazali, da resno jemljejo svoje obljube in zaveze. »Da bomo od gospodarske rasti imeli nekaj vsi, ne pa samo peščica managerjev in lastnikov,« je pred volitvami dejal Mesec, zato ni presenetljivo, da imajo ob njihovih stališčih in politikah kapitalski krogi pomisleke do njihovega delovanja v vladi.