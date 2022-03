»Mi tako venezuelske vlade, kot jo imamo zdaj, še nismo imeli«

Naslednja koalicija bo takšna, kakršno bodo izvolili ljudje, da se prej pogovarjamo kje bo kdo, je podcenjevanje volivcev, je pri napovedih, kaj pričakuje po 24. aprilu, previden predsednik LMŠ Marjan Šarec. Zagotavlja pa, da nikoli več ne bodo sodelovali v vladi, ki jo bo nekdo podpiral od zunaj.

»V slovenski politiki, zlasti na levi sredini, se je vedno trdilo, da je nekdo zadaj. Ampak mi smo kot stranka dokazali, da ni zadaj nikogar,« je Šarec opisal LMŠ, ki se na parlamentarne volitve podaja drugič. Prepričan je, da so se v iztekajočem se mandatu dokazali tako v vladi kot v opoziciji ter da imajo dovolj kadrov, ki lahko zasedejo ministrska in sekretarska mesta. »To me najmanj skrbi. Bolj je pomembno, da bo 24. aprila ugoden rezultat za levo sredino. Dobro je imeti cilj dveh tretjin, ampak na levi sredini radi preskakujemo stopnje. Strinjam se, da je treba dobiti čim več za spodobno vladanje. Ampak, dajmo najprej dobiti 46. Ne dvigajmo rok z balance pred ciljem.«

Vojna v Ukrajini bo vplivala na volilno kampanjo s tem, da postajajo bistvena vprašanja, kako bomo živeli zaradi draginje. »Mislim, da je glavna naloga slovenske vlade, da poskrbi za to, da bo pripravila program za blaženje draginje in inflacije, predvsem pa, da bo ljudem povedala, kako bo s prazno blagajno reševala prihajajočo krizo.« Po njegovem mnenju bi moral predsednik vlade Ukrajino in vojno pustiti pri miru ter poskrbeti, da bomo lažje (pre)živeli in da bo gospodarstvo lahko nemoteno delovalo. »Te vojne zagotovo ne bo rešil on.«

Spraševali smo ga, kako bi on reševal krizo z energenti in kaj meni o tem, da bo 710.000 ljudi dobilo po 150 evrov deset dni pred volitvami. »Z neomejenim trošenjem za katerega se zadolžiš v tujini zna vsak biti všečen. Tudi pri energetskih bonih je enako – tempirano je pred volitvami, da bodo ljudje imeli več v denarnici, da bi jim dali svoj glas. Vendar ljudje niso neumni in jih ne moreš kar kupiti.«

Zanimalo nas je, ali se bodo stranke Kula za vstop v vlado pogajale skupaj ali vsaka posebej, pa tudi, kako komentira, da bo moral aprila kot nekdanji premier na policijskem zaslišanju odgovarjati glede zaposlitev njegove znanke Nataše H. na Sovi.

