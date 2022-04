Mladi podpirajo stranke, ki so za naravo in ljudi

Mladi za podnebno pravičnost so ocenili deset strank, ki jim na volitvah kaže najbolje, mednje pa so dodali še tiste, ki so vzele podnebno krizo resno. Ocene so sestavili glede na usklajenost programov strank z 28 zahtevami mladih, ki so jih oblikovali na podnebnih skupščinah, in glede na pretekla glasovanja strank o določenih zakonih.

Ocene je na dogodku podeljevala »komisija«, ki je ocene tudi pojasnila. Alenka Bratušek oziroma njena stranka SAB je prva dobila oceno zadostno, 2,2. Mladi so ocenili, da so nekateri deli njenega programa glede biotske raznovrstnosti in energetike celo škodljivi. Še slabšo oceno je dobil Matej Tonin oziroma NSi, 1,5. Redki dobri predlogi se utopijo v protislovjih, menijo mladi, omenili so podporo trajnostni mobilnosti na eni strani in na drugi gradnjo cest.

Urša Zgojznik in Vesna, zelena stranka, ima po mnenju mladih dobro razdelan program, šibka pa je pri podnebni pravičnosti na mednarodni ravni. Med dobre predloge so mladi uvrstili krepitev javnega potniškega prometa, stanovanjske zadruge in obdavčitev drugega in več stanovanj enega lastnika. Vesna je dobila prav dobro oceno, 3,8.

Ocena delovanja političnih strank in programov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na drugi strani je Janez Janša in SDS, ki je dobila negativno oceno, 1,1. Program je brez strategij in konkretnih ciljev, poln je generičnih stavkov in ne upošteva nobene zahteve mladih za podnebno pravičnost. Enako so ocenili Zdravka Počivalška in Povežimo Slovenijo, ki v programu omenja podnebne ukrepe in stanovanja za mlade, vendar je to nekonkretno in šibko. Najhuje je, da bi Teš 6 zaprli šele 2038.

Ocene so napisali tudi na tablo, kot v šoli. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Luka Mesec, ki je oceno zase tudi posnel s telefonom, oziroma Levica je dobil najboljšo oceno, 4,6. Mladi so povedali, da je Levica ena redkih strank, ki razume podnebno krizo, podpira ukrepe učinkovite rabe energije in gradnjo obnovljivih virov energije, varovanje narave in rastlinsko prehrano, krajši delovni teden in tudi javni potniški promet. Levica je v parlamentu pri tem glasovala v korist človeka, ne kapitala.

Ocena delovanja političnih strank, ki imajo na trgu tudi več stojnic, in njihovih programov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Drugo najboljšo oceno, 4,2, so dobili Pirati, zanje predsednik Boštjan Tavčar. Pirati imajo temeljit in konkreten program, podpirajo tehnologijo in digitalizacijo, obnovljive vire energije in jedrsko energijo, obdavčitev praznih stanovanj. Mladi so pri oceni šteli tudi to, da so Pirati proti gradnji hidroelektrarn.

Ocena delovanja političnih strank in programov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Podpora hidroelektrarnam je znižala oceno LMŠ oziroma Marjanu Šarcu. Ker se ne izreka proti oboroževanju, se ne dotika Teša 6 in podpira hidroelektrarne, je dobila oceno dobro (tri). Gibanje Svoboda in Robert Golob se je z oceno 3,7 odrezal bolje. Prav dobro oceno je dobil na področju prometa, energetike, zlasti lokalne samopreskrbe, dobro oceno pa na področju dela in sociale. Očitajo mu tudi namero za krepitev vojaškega proračuna.

Predsednice in predsedniki strank so prišli pred »komisijo«. FOTO: Borut Tavčar/Delo

SD, ki jo je zastopala predsednica Tanja Fajon, je za najdaljši program med vsemi dobila oceno 3,6. Mladi so podprli davek na izpuste, trajnostni promet in gradnjo, vendar SD to prelaga preveč v prihodnost. Ne omenjajo niti zaprtja Teša 6 in podpirajo gradnjo hidroelektrarn, so pa v parlamentu glasovali v prid malega človeka.

Mladi za podnebno pravičnost so podelitev ocen sklenili s pozivom na volitve. Pri tem naj bi upoštevali, da stranke z negativno oceno ne želijo voditi Slovenije v prid človeku in naravi. Mladi so strankam z dobrimi ocenami zaželeli uspeh na volitvah.