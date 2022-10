Največji poraženec prvega kroga je sedanja vladajoča koalicija

Miro Haček, profesor politologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede in politični analitik, je komentiral neuradne rezultate prvega kroga predsedniških volitev. Kot je dejal, je rezultat pričakovan in tudi napovedan v vseh javnomnenjskih anketah.

»To je predvsem uspeh liberalne struje znotraj največje opozicijske stranke SDS, kar se mi zdi posebno pomembno za prihodnji razvoj SDS, saj daje jasen signal jastrebom na bolj skrajno desnih pozicijah znotraj stranke, da je tudi bolj liberalna struja (še) živa in sposobna doseči tudi dober rezultat,« je dejal. Hkrati je to tudi triumf nekdanjih predsednikov Milana Kučana in Danila Türka, ki sta stavila na pravo kandidatko in dokazala, da njun vpliv nikakor ni zanemarljiv.

»Največji poraženec je po njegovem mnenju sedanja vladajoča koalicija, saj sta oba njena kandidata med poraženci in glede na angažma predsednika vlade Roberta Goloba (ki je v zadnjem tednu nastopil tudi proti kandidaturi Nataše Pirc Musar in njenim vplivnim podpornikom) je prav on največji poraženec.«

Razveseljuje pa, kot kaže, nekoliko višja volilna udeležba v primerjavi s predsedniškimi volitvami leta 2017, čeprav meni, da ne gre za povsem naraven pojav, ampak za rezultat bolj zanimive ponudbe kandidatov, terenskega dela različnih nevladnih organizacij (zlasti tistih, ki se razglašajo za predstavnike vsega ljudstva) in delno tudi za posledico močnega političnega valovanja, ki se preliva z aprilskih volitev, je dejal.

V drugem krogu pričakuje, da bo Anže Logar zelo težko premagal Natašo Pirc Musar, saj bodo volivci vladajoče koalicije preprosto morali med obema izbrati manjše zlo ali pa ostati doma; bi pa bilo za slovensko demokracijo zelo zdravo, če vladajoča politična opcija ne bi držala v svojih rokah popolnoma vseh vzvodov oblasti, saj se to ponavadi slabo konča.