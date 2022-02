»Naredimo, kar je treba«

Na oktobrskem programskem kongresu je predsednica SAB Alenka Bratušek napovedala pripravo volilnega programa ter poudarila ambicijo, da bi njena stranka zapolnila politično praznino, ki jo je v preteklosti zasedala LDS pod vodstvom Janeza Drnovška. Potem ko je prevzela del članov Desusa, Bratuškova prisega na nadaljnjo rast stranke, napovedala je nadaljnje povezovanje ter spremembo imena po volitvah.

Danes je SAB torej predstavila svoj volilni program, pri njeni pripravi je sodelovalo 548 članic in članov.

Ob aktualnih javnomnenjskih anketah, v katerih se je na vrh povzpela stranka Roberta Goloba, v SAB poudarjajo, da »niso nov brezmadežni obraz v politiki, ki bo ponovno razočaral, tako kot se je to zgodilo na zadnjih treh volitvah, ampak da gradijo na izkušnjah in delajo.

V svoj volilni program so zapisali 15 ključnih projektov, ki so glavne točke, po katerih bodo volivke in volivci lahko po koncu mandata ocenjevali njihovo delo. To so:

1. Brezplačni javni mestni in medkrajevni prevoz za dijake in študente z vlaki in avtobusi.

2. Brezplačni javni mestni prevoz za upokojence.

3. Dolgotrajna oskrba, ki ima zagotovljeno financiranje in košarico storitev.

4. Demografski sklad, namenjen izključno financiranju pokojnin.

5. Vzpostavitev nacionalne digitalne izobraževalne platforme.

6. Sistem preventive in ozaveščanja za ohranjanje zdravja na vseh področjih.

7. Ustanovitev javne agencije za centralizacijo in skupne nabave v zdravstvu za vse javne zavode.

8. Ustanovitev slovenskega letalskega prevoznika Air Slovenia.

9. Zagotovitev spoštovanja v ustavo zapisane pravice do čiste pitne vode za vse naše prebivalce na zakonski ravni.

10. Vzpostavitev tretjega energetskega stebra zelene energije za hitrejši prehod na zeleno energijo.

11. Dvig samopreskrbe ter lokalno in ekološko pridelane hrane/živil.

12. Dokončanje projektov Tretja razvojna os in Drugi tir med Divačo in Koprom.

13. Gradnja železniške in avtobusne postaje v Ljubljani.

14. Pravična obdavčitev Cerkve, primerljiva z obdavčitvijo državljanov in pravnih subjektov.

15. Uvedba preferenčnega glasu na volitvah za izbiro poslancev.

Povezovanje možno po volitvah

Ker je Alenka Bratušek na oktobrskem kongresu svoje stranke napovedala povezovanje, nas je zanimalo, ali se bo to zgodilo morebiti še pred volitvami. »Ne, za to ni več časa. Morebitna skupna lista kandidatov ni več mogoča,« ocenjuje predsednica SAB.»Stranke imamo svoje programe in kandidate za volitve. Zdaj se je treba ukvarjati z vsebino,« dodaja.

Med drugim v volilnem programu SAB napovedujejo depolitizacijo vojske in policije, predor med Trbovljami in avtocesto, poroštveno shemo za stanovanja za mlade.

Pravična obdavčitev Cerkve, primerljiva z obdavčitvijo državljanov in pravnih subjektov, je ena ključnih volilnih točk programa SAB. FOTO: Jure Eržen/Delo

Drugega bloka Jedrske elektrarne Krško ne bo, preden bodo svoje mnenje o tej investiciji povedali državljani na posvetovalnem referendumu.

Vztrajali bodo pri uvedbi obveznega preferenčnega glasu na volitvah – za izbiro poslanca po imenu – in tako zagotovili večji vpliv volivcev na izbiro poslancev. To bo izboljšalo in okrepilo demokracijo. Odprli bodo razpravo o uvedbi volilne pravice s 16. letom.

Vzpostavili bodo poroštveno stanovanjsko shemo, ki bo mladim omogočila lažji nakup stanovanja. Država pa bo zagotovila tudi več neprofitnih stanovanj, ki bodo mladim bolj dostopna.

V SAB poudarjajo, da se ne bodo nikoli odpovedali stvarem, kot so: človekove pravice, moderno javno šolstvo, dostopno javno zdravstvo, pravna država, uspešno gospodarstvo in seveda upokojencem. Brez uspešnega gospodarstva ne more biti močne in pravične socialne države in dobrih pokojnin, so zapisali.

Na področju zdravstva napovedujejo, da bodo nedopustno dolge čakalne vrste spravili v normalne okvire, zato bodo pripravili poseben program skrajševanja čakalnih vrst, zagotovili potrebna sredstva in uporabili vse razpoložljive resurse po kaskadnem sistemu. Absolutno prednost ima javno zdravstvo, sledijo koncesionarji, na koncu pa tudi zasebniki.

Glede zdravnikov »dvoživk« napovedujejo jasno razmejitev dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju. »Za bolnike sta pomembna oba sektorja, vendar mora biti njuno delovanje transparentno, ločnica med njima pa jasna. Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje na način, da s tem v zdravstveni blagajni in proračunu države ne bomo povzročili še dodatne luknje. Zdravstvu bomo zagotovili enako količino denarja skozi prispevke. S centralizacijo in skupnimi nabavami v zdravstvu za vse javne zdravstvene zavode bomo preprečili korupcijo in previsoke cene. Določili bomo standarde za uporabo materialov po vseh javnih zavodih v Sloveniji,« še lahko preberemo v programu.

Pa tudi napoved razširitve ljubljanske obvoznice in najbolj kritičnih delov avtoceste na šestpasovnico, predor med Trbovljami in avtocestnim križem ter vseslovensko kolesarsko omrežje. S posebnim zakonom bodo ustanovili podjetje in mu dodelili koncesijo, s katero bodo izredno pospešili gradnjo proizvodnih objektov zelene energije ...

Med tistimi, ki so prispevali svoje misli ob pripravi volilnega programa, sta tudi dva nekdanja ministra Metod Dragonja in Uroš Čufer. Prvi poudarja pomen razvojno usmerjenega, inovativnega gospodarstva, ki edino zagotavlja razvoj drugih družbenih podsistemov.

Čufer pa opozarja, da smo v obdobju, ko Slovenija potrebuje uravnoteženo ekonomsko politiko, usmerjeno v zagotavljanje dolgoročno stabilnega poslovnega okolja.