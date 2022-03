Aleksandra Pivec po tolmačenju RTV Slovenija parlamentarna stranka

»RTV Slovenija je na podlagi dejstev in dokazil ter dosedanje prakse pri izvajanju zakona o RTV ugotovila, da je Naša dežela, stranka Aleksandre Pivec, izkazala izpolnjevanje pogojev za priznanje statusa parlamentarne stranke, in sicer na podlagi nasledstva kot del stranke Desus,« so po pritožbi Pivčeve sporočili iz RTV Slovenija.

Odločitev pa utemeljujejo z izkazovanjem »obstoja pravnega nasledstva ter drugih povezovalnih okoliščin, ki po mnenju Naše dežele dr. Aleksandre Pivec izkazujejo nasledstvo dela stranke Desus«. Zgolj navedba, da naj bi bila stranka zastopana v državnem zboru prek treh poslancev, pa po tolmačenju RTV Slovenija samo po sebi ne zadostuje za priznanje statusa parlamentarne stranke.

V primeru dvoma, katere stranke so parlamentarne, bi morala RTV Slovenija sicer skladno s svojim pravilnikom o poklicnih standardih pridobiti uradno pojasnilo predsednika državnega zbora in podatke iz centralnega registra. Ali so to storili, še ni jasno. Na ta vprašanja doslej niso hoteli odgovarjali.

Zakonodajno-pravna služba državnega zbora pa je že v mnenju iz leta 2008, upoštevaje odločbe ustavnega sodišča, ki je že večkrat presojalo to ureditev, navedla – drugače kot zdaj tolmači RTV Slovenija –, da po njihovem »zakonski pojem politična stranka, ki je zastopana v državnem zboru, pomeni tisto politično stranko, katere kandidatke oziroma kandidati so bili izvoljeni v državni zbor, ter njeno morebitno pravno naslednico«.

Na podlagi česa so sicer ugotavljali pravno nasledstvo, ni jasno.

Soočenja neparlamentarnih strank, ki jim pripada manj časa, so tokrat na sporedu tudi v bistveno manj gledanem terminu, in sicer med 17. uro in 18.20.

So pa ugotovili, da je bil v predvolilnem času leta 2014 stranki Zavezništvo Alenke Bratušek priznan status parlamentarne stranke, in sicer kot naslednice dela Pozitivne Slovenije, čeprav je stranka Pozitivna Slovenija obstajala še naprej. »Na volilnih soočenjih leta 2014 je bil tudi stranki Pozitivna Slovenija priznan status parlamentarne stranke,« so pojasnili na RTV Slovenija.

Pritožbo Gibanja Svoboda so na RTV Slovenija zavrnili. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nekdanjo poslanko Konkretno in nekdanjega poslanca Desusa ima na svoji listi tudi Gibanje SvobodaO njih pa na RTV Slovenija trdijo, da gre za neparlamentarno stranko. »Gibanje Svoboda glede na javno znane podatke in njihove navedbe ni bilo izvoljeno ne v Državni zbor RS ne v Evropski parlament, prav tako pa Gibanje Svoboda ni pravna naslednica parlamentarne stranke, zaradi česar se ga po zakonsko določenih merilih v volilnih soočenjih na RTV Slovenija ne more šteti za parlamentarno stranko. Pri tem je RTV Slovenija upoštevala mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, ustavno sodno prakso ter druge pravne vire,« so sporočili s Kolodvorske.