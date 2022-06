Nataša Pirc Musar bo kandidirala za predsednico države

Danes pravnica in odvetnica, nekdaj pa novinarka, nato direktorica Centra za izobraževanje in informiranje na vrhovnem sodišču, ki jo je leta 2004 državni zbor na predlog takratnega predsednika Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja, je danes uradno napovedala kandidaturo za predsednico države na prihajajočih oktobrskih volitvah za predsednika republike.

»Moja odločitev je, da kandidiram, lahko mi verjamete, da je to ena najtežjih odločitev v mojem življenju in ni lahka,« je dejala.

Na volitve se bo podala z zbiranjem podpisov. Zbrati jih bo morala 5000. Poudarila je, da nikoli ni bila del nobene politične stranke, ali partije, in niti ne namerava biti, ker je v službi javnosti. Je pa dejala, da če jo bo katera stranka javno podprla, temu ne bo nasprotovala, kljub temu pa ne bo privolila v kandidaturo na strankini listi. »Ravno predsedniška funkcija je tista, kjer je treba boj za temeljne človekove pravice in vrednote najbolj zagovarjati. Pozicija predsednika je tista, ki mora znati v najbolj kritičnih časih povedati, kaj si misli. Spomnili se boste, da sem bila zadnji dve leti, ko je bila naša demokracija v stresu, zelo glasna. Če bom izvoljena, obljubim, da ne bom ostala tiho.« Pri tem se je spotaknila tudi ob aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja, ker da je »prevečkrat ostal tiho«.

Med podporniki Kučan, Türk, Bobovnik ...

Na tiskovni konferenci je naštela svoje javne podpornike, med njimi igralki Natašo Barbaro Gračner in Mileno Zupančič, pisatelja Tadeja Goloba, novinarja Slavka Bobovnika, športnika Boštjana Nachbarja, dr. Pavla Gantarja, humanitarko Ninno Kozorog, poudaril pa je še, da jo na mestu predsednice vidita tudi nekdanja predsednika države Danilo Türk in Milan Kučan.

Javnost jo je spoznala kot novinarko in voditeljico informativne oddaje Dnevnik na Televiziji Slovenija in potem voditeljico informativne oddaje 24 ur na POP TV. Poklicno pot je nadaljevala v gospodarstvu in nato na vrhovnem sodišču, leta 2005 pa je Nataša Pirc Musar (letnik 1968) na noge postavila novo institucijo, informacijskega pooblaščenca. Kot javna uslužbenka se ni držala nazaj, bila je, kot je povedala v intervjuju za Delo, namenoma glasna.

Ko ji ni uspelo, da bi postala generalna direktorica Radiotelevizije Slovenija, je leta 2015 ustanovila svojo odvetniško pisarno, zdaj odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle. Njena najbolj znana stranka je gotovo donedavna prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump, ki je bila včasih Melanija Knavs. Velja, da je Nataša Pirc Musar tudi kot odvetnica ostra, kakor je bila v prejšnjih službah.

Z Marto Kos, protikandidatko, sta ustanoviteljici združenja Ona ve

V anketi, ki jo je za Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana v maju, smo preverili podporo več znanim kandidatom, ki razmišljajo oziroma so se že odločili za kandidaturo.

Anketa Mediane kaže, da bi bili, če se bosta za kandidaturo odločili obe, glavni favoritinji Marta Kos, podpredsednica zmagovalne stranke, in nekdanja informacijska pooblaščenka, zdaj odvetnica Nataša Pirc Musar. Anketa je pokazala minimalno razliko v podpori, je pa Nataša Pirc Musar precej bolj prepoznavna kot nekdanja veleposlanica Marta Kos.

S protikandidatko Marto Kos sta obe ustanovni članici združenja Ona ve. »Nič ni narobe, če iz združenja prihajata dve kandidatki. To je namen te mreže, da se ženske izpostavimo, da povemo, da znamo in zmoremo. Prepričana sem, da bova z Marto predvolilno kampanjo vodili v dobrem duhu, združenje pa bo delovalo naprej,« je odgovorila na vprašanje, ali bo njuno predvolilno rivalstvo vplivalo na združenje.

Za predsedniški položaj se bodo najverjetneje med drugim borili še kočevski župan Vladimir Prebilič, evropski poslanec Ivo Vajgl, o kandidaturi pa so, vsaj do pred kratkim, razmišljali še Ernest Petrič, Violeta Bulc, Miro Cerar ...