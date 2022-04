Nepotrebna drama tik pred volitvami

Državna volilna komisija je februarja sprejela sklep, po katerem bi morali zdravniki izdati posebno potrdilo volivkam in volivcem, ki želijo zaradi bolezni oddati vlogo za glasovanje na domu. Zdravniki temu nasprotujejo, saj naj bi jih dodatno obremenilo, poleg tega ne vidijo pravne podlage za izdajanje potrdil. Če komisija državljanom ne bo omogočila glasovanja na domu brez zdravniškega potrdila, jim svetujejo, da se obrnejo na ustavno sodišče.

Volivke in volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, ne potrebujejo zdravniškega potrdila, ampak le dokazilo o okužbi – sms-sporočilo ali potrdilo s portala zVem. Zdravniška stroka je enotna, da potrdil ljudem ne bodo izdajali. Opozarjajo, da DVK za zahtevo potrdil od volivcev in zdravnikov nima pravne podlage.

»Prav tako gre za omalovaževanje in nepoznavanje zdravniškega dela in strokovne odgovornosti; ocenjevanje sposobnosti za odhod na volišče zahteva v bistvu izvedensko mnenje. Če pa je dovolj zgolj neki papir ali sporočilo v kakršnikoli obliki, kot pričakuje DVK, naj zadostuje izjava volivca. Naša pogodbena obveznost v ordinacijskem času ambulant je jasno določena in jo bomo upoštevali. Prav tako so jasna pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kako se v tej državi izvedejo volitve, ne more biti še dodatno naš problem,« je jasen specialist družinske medicine Rok Ravnikar.

»Krivec« referendum o vodah

Na DVK so pojasnili, da so sklep o zdravniških potrdilih sprejeli na podlagi zakonske določbe, ki govori o tem, da na domu lahko glasujejo tisti, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču. Rok za oddajo vloge za glasovanje na domu se bo iztekel 20. aprila opolnoči. »Zakon izrecno ne govori o zdravniškem potrdilu, a po našem mnenju je to logično razvidno iz dejstva, da gre za glasovanje na domu v primeru bolezni. O bolezni lahko presoja samo zdravnik, ne pa volivec sam ali celo volilna komisija,« so obrazložili.

Da bi se izognili morebitnim zlorabam možnosti glasovanja na domu so sporni sklep sprejeli že 3. februarja, a dopis je prišel prek ministrstva za zdravje do zdravniških organizacij šele 17. marca. Mnogi se sprašujejo, zakaj takšne komplikacije, če je v preteklih letih za glasovanje na domu zadostovala le osebna izjava. Na DVK so se za potrdila odločili zaradi slabe izkušnje na referendumu o vodah, ko se je pojavilo veliko primerov zlorabe možnosti glasovanja na domu. Za takšno glasovanje so se prijavili tudi zdravi volivci in ob obisku volilnega odbora na njihovem domu povedali, da »se jim pač ni ljubilo oditi na volišče«.