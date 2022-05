Obseg Golobove vlade še pred pogajalci

V nadaljevanju preberite:

Koliko ministrov bo predvidoma sestavljalo vlado Roberta Goloba tudi po drugem dnevu pogajanj, ko so Gibanje Svoboda, SD in Levica začeli vsebinska pogajanja, še ni jasno. Najprej so namreč usklajevali vprašanja in morebitne ukrepe s področja političnega sistema, civilne družbe, mednarodnih odnosov, varnosti in sociale. Danes se bodo pogovori nadaljevali. Skladno z željo, da bi vlado sestavili še pred poletjem, je torej treba pričakovati še usklajevanja o preoblikovanju resorjev in njihovi delitvi, saj si Gibanje Svoboda želi spremeniti zakon o vladi še pred njenim imenovanjem.

