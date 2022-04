Peterica računa, da bo na volitvah slavila skupaj

Prvak LMŠ Marjan Šarec je navedel, da peterica napoveduje konec vladavini, ki smo jo gledali dve leti, konec teptanju demokracije, konec vplivanju na medije in konec cirkusu, kakršnega smo gledali včeraj na nacionalni televiziji. »Zadnje dve leti smo v državi gledali stanje, kakršnega nočemo,« je dejal in navedel, da bodo te volitve prelomne in referendum o tem, ali želimo biti spet normalna demokracija in normalna Slovenija, kakršne smo bili vajeni.

»Vsak, ki je v zadnjem tednu gledal soočenja mu je popolnoma jasno, da bomo stranke, ki danes tukaj stojimo stabilizirale javne finance, poskrbele za upokojence, zdravstvo in stanovanja za mlade,« je navedla predsednica SAB Alenka Bratušek in dodala, da se na »drugi strani« hudo trudijo, da bi ljudje z levosredinskega pola ostali doma in ne bi šli na volitve. »Ne bo jim uspelo, saj sta bili zadnji dve leti za ljudi ekstremno težko,« je navedla Bratuškova in napovedala zmago 24. aprila in sestavljanje levosredinske koalicije.

»Ni treba, da katerikoli od nas posamično premaga SDS, ampak da ga premagamo skupaj. Zato pozivam državljanke in državljane, da pogledate, kaj naše stranke predstavljajo in da izberete tisto, ki vam je najbolj všeč,« je navedel koordinator Levice Luka Mesec in obljubil, da gre tokrat v vlado tudi Levica. »Ne bomo ponavljali napak preteklih levosredinskih vlad, marsikaj smo se naučili iz napak. Z optimizmom glejmo v prihodnost,« pa je navedla Tanja Fajon, predsednica SD.

Da se zavezujejo, da bodo Slovenijo pripeljali na pravo pot. »Pot napredka, pot, kjer bo vladalo spoštovanje, zaupanje v sočloveka in državne institucije,« pa je navedla Urška Klakočar Zupančič, podpredsednica Gibanja Svoboda.