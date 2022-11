Prebilič brez konkurence

V občini Kočevje bodo volivci izbirali med osmimi kandidati za župana. Če sodimo po rezultatih nedavnih volitev predsednika države, kjer se je odlično izkazal sedanji kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je bil tudi absolutni zmagovalec v lastni občini, potem v občini, ki je po površini največja v Sloveniji, drugega kroga volitev ne bo.

Spomnimo: na volitvah za predsednika države se je na odlično četrto mesto – dobil je 10,64 odstotka vseh glasov oziroma je zanj glasoval 92.001 volivec – presenetljivo uvrstil kočevski župan Vladimir Prebilič, tudi profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede. V občini, kjer je župan postal leta 2010, je absolutni zmagovalec predsedniških volitev, saj je zanj glasovalo 64,88 odstotka vseh volivcev. Kako velika razlika je bila med njim in drugimi kandidati, pove podatek, da je dobil drugouvrščeni v občini Kočevje, Anže Logar, vsega 13,06 odstotka glasov.

Prebilič je kandidaturo za župana občine Kočevje vložil v zadnjem trenutku, saj naj bi se z listo Moja Kočevska do zadnjega odločal, ali bo kandidiral ali ne. Še avgusta je za medije zatrjeval, da ne bo kandidiral za župana. To kandidaturo je vložil in potem umaknil Gregor Košir, direktor Zdravstvenega doma Kočevje, ki kot član liste Moja Kočevska rešuje zdravstvo na Kočevskem, ki ga je sesula – v kratkem času je pripomogla k odhodu treh zdravnic – prejšnja direktorica, tudi članica liste Moja Kočevska.

Med županskimi kandidati v občini Kočevje bolj znan nekdanji župan in poslanec Janko Veber. FOTO: Igor Mali

Prebilič namesto Koširja sodeluje v volilni kampanji, v katero bodo volivci lahko izbirali med osmimi kandidati: Roberta Tomazin predlaga SDS, Renato Turk predlaga Gibanje Svoboda, Peter Ješelnik kandidira na listi SD, Božidar Peteh NSi, Grega Mavrin SNS in Janko Veber na listi stranke Sloga.

Med njimi je najprepoznavnejši Janko Veber, ki je bil župan občine Kočevje 16 let, v obdobju med letoma 1994 in 2010. Šest mandatov je bil tudi poslanec SD in leta 2017 kratek čas minister za obrambo v Cerarjevi vladi, v kateri ga je odnesla afera Veberkom. Ustanovil je lastno stranko Sloga, vendar ni dosegel večjega uspeha. Leta 2010 je na županskih volitvah izgubil v drugem krogu, ko je prejel 40,15 odstotka glasov, Prebilič pa je zmagal z 59,85 odstotka. Na volitvah leta 2014 Veber ni kandidiral za župana, leta 2018, ko je Prebilič v prvem krogu dobil 70,81 odstotka glasov, je za Janka Vebra glasovalo 19,11 odstotka volivcev.

Poleg Prebiliča in Vebra sta med kandidati za kočevskega župana v lokalnem okolju bolj znani le še dve imeni: Robert Tomazin je bil direktor družbe Slovenski državni gozdovi, Božidar Peteh pa se je za župansko funkcijo potegoval leta 2014, ko je prejel 4,26 odstotka glasov.