Pred prvim soočenjem na nacionalki drama in razprtije

V nadaljevanju preberite:

Še nekaj ur pred prvim televizijskim soočenjem parlamentarnih strank na nacionalni televiziji na RTV Slovenija niso želeli razkriti, kdo vse je dobil povabilo. Pri Robertu Golobu so bili obveščeni, da ga ne bodo, pri Aleksandri Pivec pa so še upali, da ga bodo dobili v zadnjem hipu. Na Kolodvorski so trdili, da čakajo še na mnenje svoje pravne službe.

A napeto je bilo tudi znotraj samih političnih strank. Kako med petimi predsedniki, ki sestavljajo gibanje Povežimo Slovenijo, izbrati tistega, ki se bo udeležil soočenja? Zelo težko.