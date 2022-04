Predsednik Pahor: Vlado bi lahko dobili v začetku junija

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na neformalnem srečanju sestal s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom. Ta bo glede na močno zmago na nedeljskih parlamentarnih volitvah - v državnem zboru bo imelo Gibanje Svoboda 41 poslancev - sestavljal prihodnjo vlado. Pri tem naj bi sodeloval s strankama SD in Levica, s katerima bi imel v državnem zboru 53 poslancev. Pogajanja o koalicijski pogodbi naj bi se začela po prvomajskih praznikih.

Predsednik Borut Pahor in Robert Golob na tej povezavi pojasnjujeta, o čem sta govorila:

Pahor je Golobu čestital za zmago. Kot je pojasnil predsednik države, sta »z najverjetnejšim mandatarjem za sestavo vlade« govorila o postopkih za sestavo vlade. Običajno trajajo ti postopki dva meseca, če bi vse teklo gladko, pa bi lahko po Pahorjevih besedah tokrat vlado dobili že v začetku junija. Konstitutivna seja državnega zbora bo okoli 13. maja, predlog za mandatarja pa že okoli 23. maja. Potrebnih 30 dni za zbiranje podpisov za mandatarja ne bo potrebno izkoristiti.

»Vlad ne podpiram in ne podiram, z njimi sodelujem. Tako bom ravnal tudi z vlado, ki jo bo vodil Golob. To bo šesta vlada, s katero bom kot predsednik republike sodeloval,« je dejal Pahor. Golobu je zaželel, »hitro in uspešno oblikovanje vlade, da jo vodi uspešno, da mu to delo, čeprav bo težko, nudi neko zadoščenje, da izpolni visoka pričakovanja ljudi, tudi tistih, ki niso volili zanj«.

Golob: Odprti smo za strokovne, ne politične kadre

Golob se je volivkam in volivcem zahvalil za udeležbo na volitvah. »Zavedamo se odgovornosti, ki ste nam jo naložili in jo ponižno sprejemamo. Prepričan sem, da bomo pričakovanja počasi začeli izpolnjevati in po dveh mandatih jih bomo izpolnili več, kot jih danes obljubljamo,« je dejal Golob. Kot je povedal, mora država zaradi zunanjih dejavnikov izpeljati notranje prestrukturiranje, in sicer ne le zdravstvenega sistema, ampak večine družbenih podsistemov, tudi gospodarstva.

»Ta točka v zgodovini, ki sovpada z vašo množično udeležbo in množično podporo, je dokaz, da se vsi vi skupaj z nami zavedate tega zgodovinskega in prelomnega trenutka in da bomo skupaj z vami, tako civilno družbo kot ostalimi strankami in tudi državljankami in državljani, sooblikovali nov družbeni dogovor, novo podobo Slovenije, Slovenije za naslednje desetletje,« je dejal Golob.

Kot je še povedal, si želijo vlado oblikovati čim prej, brez proceduralih zapletov. Robert Golob želi, da je vlada operativna pred počitnicami, saj se želijo pripraviti na morebitni vnovični pojav covida in na energetsko draginjo.

Golob o sestavi vlade, o imenih kandidatov za ministre konkretno ni želel govoriti. Je pa najverjetnejši mandatar, ki si, kot smo poročali, želi sodelovati tudi z LMŠ in SAB, ki nista prišla v državni zbor, povedal, da so odprti za kadre civilne družbe in zunajparlamentarnih strank, a po kriteriju strokovnosti, in ne za politične kadre.

Arbitražni sporazum ostaja trdno sidro

»Edina stvar, ki jo lahko zagotovo potrdim, je, da ne bomo delali kot sedanja vlada,« je na vprašanje, kakšna bo politika do sosednje Hrvaške, odgovoril Golob. »Zunanja politika ne bo stvar samo ene osebe, tudi ne samo vlade, ampak širšega konsenza v državnem zboru, bodoče koalicije,« je pojasnil in dodal, da je preuranjeno govoriti konkretno o tem, kakšna bo, »zagotovo pa arbitražni sporazum ostaja trdno sidro, od katerega ne nameravamo na noben način odstopati«.

Pahor: Ljudje jasno povedali, da si želijo sprememb

»Sporočilo volivcev o tem, da želijo spremembo, je bilo jasno,« je rezultate nedeljskih parlamentarnih volitev pospremil predsednik države Pahor, ki je še dodal, da so volivci jasno povedali, kakšno vlado so izvolili, »zato tudi ne pričakujemo zapletov pri njenem imenovanju«.

Golob danes že s Tanjo Fajon

Golob se je danes na neformalnem kosilu že sestal s predsednico SD Tanjo Fajon. Po srečanju sta bila po poročanju STA sicer redkobesedna, a zadovoljna s pogovori, ki za zdaj po njuni oceni tečejo dobro. »Če bo šlo tako naprej, bomo vlado sestavili v rekordnem času,« je po srečanju ocenil Golob.

Kot je po srečanju s Pahorjem povedal Golob, imajo s SD veliko skupnega, tako da ni tolikšnih razhajanj, da ne bi mogli doseči časovnice, ki so si jo za zastavo vlade zastavili. Koalicijska pogajanja, poleg SD bo v njih sodelovala še Levica, bodo stekla prihodnji teden.