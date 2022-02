Preigravanje volilnih načrtov: Desus z Lide, Naša dežela sama

Organi stranke Desus so potrdili namero o skupnem oblikovanju kandidatne liste z Lide, je sporočil predsednik stranke Ljubo Jasnič, ki si obeta enakomerno razporeditev kandidatov, pri kateri bi jih vsaka od strank prispevala po 44. Pogovore o tem je potrdil tudi predsednik stranke Lide Igor Zorčič, ki pa ne izključuje povezovanja tudi z drugimi strankami. Kot smo že poročali, se je omenjalo možnost povezovanja Dobre države, ki se do morebitnega dogovora na volitve pripravlja tudi samostojno. Zbirajo tudi že podpise za vložitev volilne kandidatne liste. Predvidoma danes bodo dobili novega predsednika. Oba sta v preteklosti omenjala tudi željo po nastopu s stranko Roberta Goloba, kjer pa za zdaj niso pokazali večjega navdušenja za skupne liste.

Z zbiranjem podpisov za vložitev volilne kandidatne liste svoje stranke Naša dežela je začela tudi Aleksandra Pivec. Podpise voliv bodo zbirali do 24. marca, ko bodo vložili tudi kandidatno listo. Za razliko od svoje nekdanje stranke, od koder so jo odnesle afere, pa se na volitve podaja samostojno. Imajo kandidate v vseh 88 volilnih okrajih, je poudarila. Kje bo kandidirala sama, še ni znano, je pa potrdila, da ne bo na Ptuju. O morebitnem sodelovanju se Pivčeva pogovarja tudi s poslancema poslanske skupine Desus Brankom Simonovičem, ki je iz stranke že izstopil, in Ivanom Hršakom. »Če bosta želela prestopiti v Našo deželo, sta dobrodošla in so jima vrata odprta,« je povedala. Odločitev je mogoče pričakovati že do konca tedna.