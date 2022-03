Robert Golob: Želim si vlade s podporo šestdeset poslancev

Eden od očitkov, s katerimi je politična konkurenca poskušala zbiti rejtinge Roberta Goloba, je njegova plača, ki jo je prejemal kot prvi človek trgovca z elektriko GEN-I.

Nazadnje je znašala 7000 evrov neto na mesec, na letnem nivoju je to okoli 84.000 evrov. »Poleg plače sem bil po pogodbi upravičen do letne nagrade za izredno uspešnost, vendar le v tistih letih, ko smo v GEN-I za najmanj dvakrat presegali dobičkonosnost državnega SDH. V letu 2020 je bila zaradi uspešnega poslovanja nagrada ena najvišjih v petletnem obdobju 130.000 evrov. Vedno sem vztrajal, da se mi nagrada izplačuje s polnimi prispevki in dajatvami v Sloveniji, kljub temu da je GENI-I mednarodno podjetje s 16 hčerinskimi podjetji v tujini, kjer ustvari 90 odstotkov svojih prihodkov,« poudarja predsednik stranke Gibanje Svoboda.

Golob si želi vlade, ki bi imela trdno večino v parlamentu, in ne samo 46 glasov, saj bo le tako mogoče dejansko uvajati strukturne spremembe, ki so za Slovenijo nujne.

Zadovoljen je z ekipo, ki so jo izbrali za nastop na volitvah, saj združuje svežino in neobremenjenost s politiko z ljudmi z večdesetletnimi izkušnjami tako na lokalnem kot tudi mednarodnem področju.

Z glavnim izzivalcem SDS Janeza Janše smo se pogovarjali tudi o programu stranke, njegovi ekipi, iskanju tem za njegovo diskreditacijo in tudi o tem, kako bi se lotil posledic ukrajinske krize. Plaz se je namreč že sprožil.

