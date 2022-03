V primeru zmage se obeta vroče koalicijsko usklajevanje

V nadaljevanju preberite:

Če bo Robert Golob po aprilskih volitvah res postal mandatar, bi lahko zdravstveno ministrstvo v novi vladi vodil ortoped in znani borec proti korupciji Danijel Bešič Loredan, zunanje ministrstvo pa Marta Kos, nekdanja novinarka, generalna sekretarka Foruma 21 in diplomatka. To je nizek udarec za predsednico SD Tanjo Fajon, za katero je vseskozi veljalo, da bo zunanje ministrstvo vodila ona. Zoran Janković je bil častni gost volilne konvencije Roberta Goloba, nekdanji predsednik države Milan Kučan pa govorec na petkovem stotem protestu proti vladi. Kateri del volilnega telesa lahko aktivirata?