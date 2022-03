V SAB pred volitvami poudarjajo, da oni volivcev niso in ne bodo izdali

»Slovenija je pred prelomnimi volitvami. Volitvami, ki bodo Slovenijo postavile nazaj na pravo pot ali pa jo dokončno peljale v avtoritarni sistem,« je tudi predsednica SAB Alenka Bratušek ob predstavili kandidate SAB za prihajajoče državnozborske volitve. Njihovo listo sestavlja 80 kandidatk in kandidatov, od tega je 38 kandidatk. Na njej pa je tudi trinajst poslancev, sedanjih in nekdanjih, in pet ministrov.

Posvarila je, da je trenutna vlada neodgovorna in da navedla, da »nam lahko zaupate, da bomo preprečili že drugo finančno katastrofo proti kateri gremo«.

»Stranke KUL smo zagotovilo, da bo Slovenija dobi levosredinsko vlado in prepričana sem, da bomo v naslednji vladi dobro sodelovale z Robertom Golobom, ne samo na področju reševanja javnih financ, ampak tudi, da slovenski politiki vrnemo ugled. Nič več ne bo rušenja neodvisnih medijev in spodkopavanja sodstva. Skupaj bomo obnovili pravno državo in povrnili zaupanje v neodvisne institucije,« je navedla še Bratuškova in hkrati izpostavila, da se bo SAB zavzemala za prehransko, energetsko in finančno neodvisnost Slovenije. Ena ključnih prioritet bo tudi skrb za upokojence, ureditev dolgotrajne oskrbe in ustanovitev demografskega sklada, ki bo namenjen izključno financiranju pokojnin in bo zagotovil dolgoročno stabilno financiranje pokojninske blagajne. SAB je svoj volilni program sicer predstavila že prejšnji mesec.

Kot je še predsednica SAB poudarila danes, se moramo iz preteklosti predvsem učiti, da ne ponavljamo napak. V stranki se zavedajo, da novi obrazi v slovensko politiko prinesejo nove ideje, a da so razočaranja in prevare volivcev iz preteklih volitev dokaz, da je upe, položene v eno osebo mogoče realizirati le z zanesljivo in stabilno koalicijo.

Sama je poudarila, da z njo stoji ekipa, ki svojih volivcev ni in jih tudi ne bo izdala.