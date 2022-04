Včeraj predčasno glasovalo že 2,1 odstotka volilnih upravičencev

Z včerajšnjim dnem se je začelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo vse do jutri. Volišča so odprta od 7. do 19. ure. Na prvi dan predčasnega glasovanje je po podatkih okrajnih volilnih komisij na volitvah v državni zbor 2022 volilo 35.754 volivk in volivcev oziroma 2,1 odstotka od skupaj 1.695.766 vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz državne volilne komisije (DVK).

Na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 11.713 volivk in volivcev oziroma 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev. Leta 2018 je sicer v vseh treh dneh predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 3,1 odstotka vseh volilnih upravičencev, še navaja DVK.