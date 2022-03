Vladna trojka upa, da bo nagrajena

V nadaljevanju preberite:

Državna volilna komisija bo danes do polnoči zagotovila dežurstvo, saj se bo takrat iztekel rok, do katerega politične stranke lahko vložijo podpise poslancev za podporo listam kandidatov. Hkrati izteče tudi rok, do katerega je možno vlagati liste kandidatov neposredno na volilnih komisijah volilnih enot.

Začenja se predvolilna kampanja, ki jo bodo krojile tudi teme, povezane s posledicami ukrajinske krize. Stranke koalicije Janeza Janše si bodo podporo volivk in volivcev poskušale krepiti tudi s poudarjanjem zaslug za skoraj osem milijard evrov vrednih investicij, ki so jih v času te vlade zagnali po domala vseh 212 občinah. Bo to dovolj za ponovno vladanje po aprilu?

Za zdaj kaže, da ne. Ankete napovedujejo, da bodo SDS, NSi in gibanje Povežimo Slovenijo dobile 37 poslancev, Gibanje Svoboda, SD, Levica in LMŠ pa 51. Ker pa je do volitev še mesec dni in ker se velik del volilnega telesa o politični izbiri odloči v zadnjih dneh pred volitvami, se politične karte lahko še premešajo.