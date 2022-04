Volitve bi morale biti obvezne

V nadaljevanju preberite:

Anže Logar, zunanji minister in predsednik sveta SDS, o rezultatu na volitvah govori morda bolj zadržano kot nekateri njegovi strankarski kolegi, a vseeno jasno odgovarja, da v stranki na parlamentarnih volitvah pričakujejo zmago SDS. To sporočilo je pričakovati tudi na njihovi današnji volilni konvenciji. Bodo sestavili tudi vlado? »Verjamem, da bosta v Sloveniji po teh volitvah prevladala zdrav razum in odprtost za dialog, da bomo po tem lahko sestavili vlado,« pravi Logar, ki kandidira v volilnem okraju, praviloma naklonjenem SDS.

