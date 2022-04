Z odstotkom glasov do denarja iz državne malhe

Po zakonodaji imajo stranke, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, pravico do sredstev iz državnega proračuna, zato se manjše stranke trudijo ta rezultat tudi doseči. Sredstva zadostujejo za njihovo minimalno delovanje. Porabijo jih za obratovalne stroške pa tudi za plače profesionalnih strankarskih operativcev.

V zadnjih štirih letih so bile iz tega vira do državnega denarja upravičene štiri neparlamentarne stranke: SLS, Piratska stranka, Dobra država in Zeleni Slovenije. Največ sredstev (101.084,27 evra) je lani dobila SLS, sledijo Piratska stranka (91.788,59 evra), Dobra država (79.141,80 evra) in Zeleni Slovenije (70.552,20 evra).

Kot kažejo neuradni volilni rezultati, bo v prihodnje ta seznam precej daljši. Poleg nekaterih doslej velikih strank bodo pred vrati državnega zbora očitno ostale tudi številne manjše, ki pa so na volitvah prepričale več kot odstotek volivcev: Vesna, Resni.ca, Zdrava družba, Naša prihodnost in Dobra država, Slovenska nacionalna stranka, Naša dežela ter Pirati.

1 odstotek volilnih glasov je potrebnih za pravico do sredstev iz proračuna

Uroš Macerl iz stranke Vesna, ki je na politično prizorišče vstopila šele letos, je ne glede ne to, kakšen bo končni volilni rezultat, z njim zadovoljen. »V stranki obravnavamo teme, ki prihajajo, zato bomo delo nadaljevali. Ostajamo v slovenskem političnem prostoru,« je napovedal Macerl. Sredstva, ki jih bodo odslej prejemali iz državnega proračuna, zanje niso nepomembna in jim bodo pri delu v veliko pomoč.

V Piratski stranki Slovenije so nad doseženim rezultatom razočarani. »Upam, da naš čas še prihaja, ker naša prihodnost temelji na vsebini in mladih, ki v veliki večini predstavljajo Piratsko stranko,« je dejal predsednik stranke Boštjan Tavčar. Razočarani pa so tudi nad tem, da v ospredju volilne kampanje ni bila vsebina, ampak so bile po njihovem to volitve »proti«.

Stranki Naša prihodnost in Dobra država sta z rezultatom volitev razmeroma zadovoljni. Njuna voditelja Ivan Gale in Smiljan Mekicar sta napovedala, da bodo svoj program uresničevali naprej. »Glas za nas ni šel v nič, smo tekači na dolge proge. Nismo projekt za en dan,« je rekel Gale. Vsem, ki so jih volili, sta zagotovila, da bosta stranki svojo politiko nadaljevali.

V nestrankarski ljudski listi civilnodružbenega gibanja Zdrava družba so zadovoljni zaradi visoke volilne udeležbe. So pa dejali, da so pred nami zahtevni časi, v katerih bo po besedah Gregorja Kosa iz gibanja potrebna složnost.

Stranka Resni.ca je po rezultatih vzporednih volitev dosegla 2,9 odstotka glasov ostala pod parlamentarnim pragom, a predsednik stranke Zoran Stevanović je z rezultatom zadovoljen. »Smo šele začeli, gremo naprej in na naslednjih volitvah, katerih koli, bo rezultat bistveno boljši,« je dejal.