»Na Golobu in njegovi politiki je zdaj strahovito velika odgovornost«

Medtem ko še čakamo uradne izide glasovanja državnozborskih volitev, Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš komentirata rezultate vzporednih volitev, ki so velik naskok dale Gibanju Svoboda Roberta Goloba.

Ti ne odražajo tega, kar se je dogajalo na predčasnih volitvah, ki so potekale v torek, sredo in četrtek, a so nekatere analize kazale na nekaj več potenciala in vetra v jadrih Levici, stranki LMŠ pa položaj tik pod pragom uvrstitve v parlament.

»Na rezultate bo potrebno čakati tudi v času, ko bova midva z debato končala,« uvodoma opozori Žerdin.

»Mislim, da morava analizo razdeliti v dva dela. Ali pa v dve smeri. Prva je, ime česa so bile te volitve? Z gotovostjo lahko ugotoviva, da je Gibanje Svoboda absolutni zmagovalec. In ime tega je glasovanje proti Janezu Janši. On je ime te igre. Druga stvar pa je, da so ljudje oddajali taktične glasove v strahu pred napovedmi, ki so Gibanje Svoboda in SDS izenačevale. Taktično glasovanje je močno škodilo Kulu oziroma vsaj dvema strankama. Presenetljivo je zelo osiromašilo Levico. Mislim, da bi bilo za Slovenijo in za status njene demokracije zelo zdravo, če bi prag prestopil vsaj še LMŠ, če ne še Alenka Bratušek,« meni Markeš.

»Drugi del ocene sedaj, ko je še na tankem ledu, saj še ni uradnih rezultatov, velja za premočno zmago Golobove stranke Gibanja Svoboda,« nadaljuje. »Po eni strani je navdušujoče, ker prekinja nekatere stvari, ki so ogrožale demokracijo. Možno bo marsikaj, kar sedaj ni bilo. Po drugi strani pa se zdi, da bo v vrvežu zmage iz fokusa padlo natanko to, kar smo izpostavili kot najpomembnejše, problem zdravstva. Potrebno bo biti izredno pozoren, kateri procesi bodo zameglili nekatere druge procese.«

Golob je zmagovalec, ni pa mogoče reči, da je njegova premoč usodna

»Nova Slovenija se je v prvi reakciji izražala spravljivo, da ne rečem, skoraj ponujala se je v novo koalicijo. Zdaj ima Gibanje Svoboda tako veliko moč, da lahko izbira, koga bo sprejelo za sestavljanje vlade. Kot vemo iz zgodovine in sociologije, prinaša relativna moč relativno pokvarljivost, absolutna moč pa potencialno absolutno pokvarljivost,« doda.

»Robert Golob je rekel, da v kolikor bodo vse stranke koalicije Kul prišle v državni zbor, bo sestavil koalicijo skupaj z njimi. Hkrati rezultat govori da se v državni zbor ni prebila celotna koalicija. To pomeni, da zaveze, dane pred volitvami, več ne veljajo?« zanima Žerdina.

»Ni pomembna množica strank, ampak duh teh strank, ki ga je možno prevesti tudi v dve stranki. Je pa v tem primeru watch dog demokracije prav Levica, ker je SD v preteklosti že pokazala, da ima načelne besede, a lahko zelo laksen odnos do sistemskega obravnavanja zdravstva. To se mi zdi najšibkejša točka Golobove stranke. Sistemska demontaža zdravstva v tem mandatu je mogoča.

Ta trenutek je mogoče reči, da je Golob zmagovalec, ni pa mogoče reči, da je njegova premoč usodna. Zdi se mi, da je Slovenija vzela te volitve zelo zares. Za svete, za nekaj, kar nam rešuje ali dokončno uničuje demokracijo. Na Golobu in njegovi politiki je zdaj strahovito velika odgovornost.«