Vračanja tujcev brez odločb pred ustavnim sodiščem

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki bo jutri predstavil letno poročilo 2020 dvema komisijama v državnem svetu, v prihodnjih dneh pa še dvema parlamentarnima odboroma, je lani obravnaval kar tretjino več zadev kot v preteklih letih ter ugotovil 473 kršitev pravic in drugih nepravilnosti.



Prvič v tem mandatu se je obrnil tudi na ustavno sodišče – s soglasjem pobudnika, maroškega državljana, ki ga je slovenska oblast prijela po ilegalnem vstopu v državo in ga vrnila Hrvaški, je vložil ustavno pritožbo.



»V tem zahtevnem letu sem bil v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic tudi v času epidemije. Seveda se zavedamo, da številne pravice in svoboščine niso absolutne, vendar smo opozarjali, da jih je mogoče omejevati le, če je postopek, po katerem so omejene, zakonit, in če so omejitve vsebinsko sorazmerne, nediskriminatorne, nujne, časovno omejene ter strokovno utemeljene,« je Peter Svetina poudaril ob obravnavi več kot 600 strani obsežnega dokumenta pred državnozborskim odborom za izobraževanje.



Institucija Varuha človekovih pravic je lani na različna ministrstva poslala skoraj 900 različnih poizvedb, mnenj, kritik, predlogov, pozivov in priporočil, ki so se nanašali na ukrepe, povezane s covidom-19.