Vrednost nepremičnin zrasla za 70 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Vrednosti nepremičnin po vrednotenju Geodetske uprave so se od leta 2020 zvišale s 160 milijard evrov na kar 280 milijard evrov, kar znaša v povprečju okoli 70 odstotkov. Vrednost hiš se je v povprečju povišala še bolj. »Spremembe so posledica dviga cen na trgu nepremičnin in izboljšane kakovosti modelov množičnega vrednotenja nepremičnin,« pojasnjujejo na Gursu, »in odražajo stanje na trgu nepremičnin 1. januarja letos, na datum modela vrednotenja, torej tržno vrednost nepremičnin.«

Trg nepremičnin je v vzponu že od leta 2016, od leta 2020 pa še posebej. V zadnjih petih letih so se cene na trgu, in posledično tudi vrednosti stanovanjskih nepremičnin, povišale za skoraj 100 odstotkov, vrednosti hiš za okoli 80 odstotkov, prav tako stavbnih zemljišč.

V mestih in ob morju so enake nepremičnine lahko več kot desetkrat dražje kot na podeželju. Lokacija je torej pomembna pri določanju cene, poleg tega so pri oceni upoštevali še rabo nepremičnine, starost in druge podatke, ki pa imajo manjši vpliv na vrednost. Vrednost svoje nepremičnine lahko lastniki preverijo na povezavi https://vrednotenje.gov.si/PI_JV/#/iskalnik. V 45 dneh lahko sporočijo svoje morebitne pripombe na cenitev. Zakaj so ti podatki o vrednotenju nepremičnin sploh pomembni? Vrednost nepremičnine bo podlaga za obdavčitev, če se bo vlada lotila uvedbe davka na nepremičnine, kot napoveduje.