Poletje se vrača: temperature ponovno okoli 30 stopinj Celzija

Vreme je bilo pretekli konec tedna vse prej kot poletno. Podobno bo v prihodnjih dneh, a se bodo temperature postopoma dvigale. Proti koncu tedna se bo ponovno ogrelo na okoli 30 stopinj Celzija.

Vremenske razmere so v zadnjem času povzročile krajevna neurja, najhuje je bilo na Štajerskem, kjer je klestila toča. Po poročanju lokalnih medijev je bilo izrazito prizadeto območje Ponikve pri Žalcu, kjer je padala debela toča velikosti jajca, Šempetra, Prebolda, Šentjurja in nekaterih drugih krajev Savinjske doline. Neurja so pustošila tudi v Hotinji vasi in v Moravskih Toplicah.

Razlog za spremenljivo in hladno vreme so izrazite hladne fronte, ki so prešle Slovenijo v zadnjih tednih, je za Delo pojasnil Arsov dežurni prognostik Anže Medved. S seboj so prinesle nizke temperature, oblačno vreme in plohe, a se že ta teden obeta preobrat zaradi območja visokega zračnega tlaka, ki se krepi na Alpami, je še dejal. Temperature se bodo ob koncu tedna dvignile do 31 in 32 stopinj Celzija. Območje visokega zračnega tlaka bo prineslo tudi jasno in suho vreme.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Večinoma bo suho, v gorah so možne posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 20 do 26 stopinj Celzija, v torek do 29 stopinj Celzija.

Rumeno vremensko opozorilo za severovzhod in severozahod Slovenije zaradi hladne fronte v noči na sredo. FOTO: posnetek zaslona/Arso

Kljub temu bo v noči na sredo Slovenijo od severa ponovno oplazila hladna fronta, zaradi katere bodo temperature padle za eno ali dve stopinji Celzija. Možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, pojasnjuje Medved, a pravi, da hujših opozoril za neurja ne napovedujejo. V sredo se bo čez dan postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

Vreme se na območju Slovenije hitro spreminja, zato je nemogoče napovedati, kako se bo vreme obdržalo v mesecu avgustu. Kljub temu pri Arsu glede na trenutne razmere ocenjujejo, da bo avgustovsko vreme stabilno, temperature bodo ponovno nekoliko višje, a hude vročine predvidoma ne bo.