Kraj neskončnih razgledov in izginjajočih ledenikov

Na ploščadi za gondolo, ki iz središča francoskega Chamonixa pelje na 3842 metrov visoki Aiguille du Midi, je vse poletje mogoče videti pisano množico obiskovalcev, od alpinistov, ki se odpravljajo osvajat vrhove in plezat po smereh, do pohodnikov in običajnih turistov, ki se na vmesno postajo Plan du Midi ali vrh pustijo zapeljati zaradi panoramskega razgleda na masiv Mont Blanca. Chamonix ni le plezalska in turnosmučarska meka, temveč priljubljeno gorsko letovišče. A tudi to zaradi podnebnih sprememb v zadnjih letih vidno spreminja podobo.