Vrnile so se gneče na meji

Nekaj pritožb zaradi gneče in dva zavrnjena potnika - je izkupiček ponovne uvedbe mejnega nadzora na Dragonji. Po besedah Vilijema Toškana, vodje oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Koper, jim je uspelo z obstoječimi kadri pokriti vse mejne prehode, ki so predvideni za mednarodni promet. Tam, kjer je predvideno prehajanje meje le državljanom Evropske unije (EU) in tistim, ki imajo posebne pravice po pravu EU, bo nadzor občasen. Za obmejno prebivalstvo so vzpostavili tudi maloobmejne prehode.

Od polnoči do poldneva so na Dragonji zavrnili Ekvadorca, ki ni imel dokumentov za vstop in se je na mejni prehod pripeljal kot sopotnik v vozilu. Zaprosil je za azil. Na sečoveljskem mejnem prehodu pa so zavrnili Filipinko, ki je potovala na avtobusu brez dokumentov.

Na območju koprske policijske uprave so poleg Dragonje in Sečovelj ponovno vzpostavili mejne prehode Sočerga, Starod, Jelšane, kjer bodo 24 ur na dan vse dni v tednu policijski nadzor. Enako velja za železniška mejna prehoda v Rakitovcu in Ilirski Bistrici. Mejni prehod Podgorje pa je namenjen samo državljanom EU. »Mejna kontrola se izvaja ciljno, usmerjena je v odkrivanje oseb, ki bi lahko povzročali tveganje za varnost,« je dejal Vilijem Toškan.

»Mejna kontrola se izvaja ciljno, usmerjena je v odkrivanje oseb, ki bi lahko povzročali tveganje za varnost,« je dejal Vilijem Toškan, vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Koper. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob mejnih prehodih policisti z okrepljenimi silami nadzorujejo zeleno mejo ter si pri tem pomagajo z videonadzornimi sistemi in drugo tehniko. Na morski meji, ki ima status zunanje schengenske meje, pa se ni nič spremenilo, enako velja za portoroško letališče. Toškan je še povedal, da še naprej delujejo mešane patrulje, tako v sodelovanju s hrvaškimi kot italijanskimi varnostnimi organi.

Italijani pa bodo po napovedih vzpostavili nadzor na meji s s Slovenijo ob 14. uri.

Ukrep za odkrivanje teroristične grožnje

Od danes naprej je mogoče mejo s Hrvaško, Madžarsko in Italijo prečkati samo na ponovno vzpostavljenih mejnih prehodih, enako pa že dlje časa velja za avstrijsko mejo. Slovenija je na hrvaški in madžarski meji začasno ukinila schengensko ureditev prostega prehajanja med državami članicami, enako pa je že pred tem najavila Italija na slovenski meji. Pri tem sta kot razlog navedli preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Po poročanju STA je na mednarodnem mejnem prehodu z Madžarsko Pince zbrala dolga kolona vozil. Za prestop meje čakajo približno pol ure. Do jutra so na meji zavrnili šest tujcev. Ti niso izpolnjevali pogojev za vstop v schengensko območje in s tem v Slovenijo.

Na mejnem prehodu Dragonja in na drugih mejnih prehodih, predvidenih za mednarodni promet, bodo izvajali nadzor 24 ur na dan vse dni v tednu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na dveh mejnih prehodih z Madžarsko, to sta Pince in Dolga vas, bo kontrola stalna, prav tako bo v Prekmurju stalna kontrola na mejnem prehodu Petišovci na meji s Hrvaško. Na ostalih mejnih prehodih v Prekmurju bodo policisti izvajali kontrolo selektivno.

»Policisti, ki so od januarja letos opravljali naloge v notranjosti, so zdaj tukaj in izvajajo mejno kontrolo. Smo pa poskrbeli, da bodo s policijskim nadzorom dobro pokrite tudi avtocesta in ostale lokacije, tako da bodo državljani varni,« je povedal Vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Murska Sobota Bernard Horvat.