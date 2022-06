Vroče kompostiranje, naravni napitki in slikanice

Velenjski Saša inkubator že leta pomaga na pot novim podjetnikom. Sprva so to počeli s programom Podjetniški trampolin, ki ga je lani nadomestil Startup Generator. Bodoči podjetniki se najprej šest tednov udeležujejo delavnic, na zaključnem dogodku pa so ta teden izbrali zmagovalna zagonska podjetja. Komisijo so najbolj prepričale ekipe Okta kompostnik, Babavita in Luka bere.

Delavnice so pripravili za dvanajst najbolj perspektivnih ekip, ki so se izobraževale o poslovnih modelih, prodaji, marketingu, financiranju in predstavitvah svojih izdelkov oziroma storitev. Kot je povedala direktorica Saša inkubatorja Ana Anžej, je imela vsaka ekipa letos dva mentorja, pomagali so tudi nekdanji startupovci, ki so že sodelovali na podobnih delavnicah: »Vsi naši programi so namreč brezplačni in zato je ključnega pomena, da so pripravljeni nekaj vrniti skupnosti.«

Najboljše ekipe so predstavljali (z leve) Jon Kanjir (slikanice Luka bere), Amanda Kladnik in Maja Žerovnik (napitek Babavita) ter Luka Avberšek (Okta kompostnik). FOTO: Jure Dobelšek

Izdelek ene izmed nagrajenih ekip že zdaj pomaga skupnosti. Gre za zbirko slikanic Luka bere, ki so jo ustvarili dijaki Gimnazije Celje Center (GCC) Jon Kanjir, Ana Košir in Maša Črešnik. Prva slikanica Tudi Luka nosi masko je nastala že v času epidemije, ko so z njo poskušali pomagati otrokom razložiti pomen mask. Od takrat sta izšli še Luka premaga žalost in Luka govori resnico. Kot je povedal Kanjir, ki zaključuje predšolsko vzgojo na GCC, so slikanice dobro sprejete, z njimi pa želijo pomagati pri obravnavi težkih tem, ki jih otroci morda težje razumejo. Načrtujejo že nove slikanice o sprejemanju ljudi s posebnimi potrebami, starostnikih, ločitvah staršev in nasilju.

Nazaj k naravi

Med nagrajenimi podjetji je tudi Babave Maje Žerovnik in Amande Kladnik, ki se že leta v Gornjem Gradu ukvarjata z zeliščarstvom, pripravljata tudi doživetja, ki ju je Slovenska turistična organizacija uvrstila med Edinstvena doživetja Slovenije. Zdaj sta po receptih prednikov ustvarili napitek Babavita. Osnova je sirup iz medu, jabolčnega kisa in zelišč, ki se zmeša z vodo. Testne skupine so bile navdušene. »Prvo polnjenje imamo konec meseca, dogovorjeno imava že distribucijo do nastanitev in restavracij z okoljskimi znaki. Po poletju sledi vstop v specializirane trgovine, pozimi pa bova izdelek še nadgrajevali,« je dejala Žerovnikova.

Ekipa, ki je komisijo najbolj navdušila, pa je bila Okta kompostnik. Brata Luka in dr. Miha Avberšek sta zasnovala vrtljivi kompostnik, s katerim uporabnik nadzoruje, pospešuje in optimizira proces kompostiranja organskega odpada, ki se v treh do štirih tednih spremeni v koristno gnojilo, s tem pa prihranimo pri stroških umetnih gnojil. Kot je povedal Luka Avberšek, je kompostnik primeren predvsem za bio kmetije: »Biološka gnojila so namreč še dražja, Okta kompostnik pa izdela gnojilo, ki je najbolj ekološko in najbolj kakovostno. Je pa primeren za več ciljnih skupin, tudi za parke z veliko zelenicami, vrtnarije …« Podobni kompostniki že obstajajo, a so bistveno manjši. Ta je 2000-litrski in edini tak na tržišču. Z dvema kmetijama so za kompostnike že dogovorjeni, to bosta referenčni kmetiji, pripravljajo tudi demo center v Velenju.

Pomembni tisočaki

Vsa tri podjetja se bodo s pridobljenimi točkami na Startup Generatorju prijavila na razpis Mestne občine Velenje in tam dobila vsako po 10.000 evrov. Ana Anžej pravi, da so njihova zagonska podjetja, ki so upanje za prihodnost doline na pragu prestrukturiranja, že zdaj uspešna. Lanski zmagovalec, podjetje Graska, ki se ukvarja z veganskimi izdelki, je zgodba o uspehu, je poudarila: »Lani so pridobili sredstva za investicijo, danes pa imajo izdelke na policah večjih trgovskih centrov, vstopili so na avstrijski trg, zagnali proizvodnjo v Velenju, zaposlujejo več kot deset ljudi in so dokaz, kaj se da narediti v enem letu s prejetimi sredstvi Mestne občine Velenje.«