Vroče s temperaturami do 37 stopinj Celzija bo vse do sobote

Ob vročem začetku tedna bodo visoke temperature v prvem avgustovskem vročinskem valu vztrajale vse do sobote. Popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature se danes po napovedih Arsa gibljejo od 32 do 37 stopinj Celzija.

Kot je za Delo pojasnil dežurni prognostik na Arsu Brane Gregorčič, je najbolj vroče tam kot ponavadi, torej na Primorskem: »Predvsem na Goriškem, v Vipavski dolini in tudi Beli krajini. Te dni je sicer najbolj vroče prav na Goriškem. Sicer nekih absolutnih rekordov ni bilo, temperature do tam nekje 37 stopinj Celzija pričakujemo tudi v prihodnjih dneh, ni pa pričakovati, da bi se vročila stopnjevala. Podobno vroče, kot je zdaj, bo vse do sobote.«

Konec tedna se bo malo osvežilo, z Atlantika bo iznad srednje Evrope predvidoma v nedeljo prišla vremenska fronta, huda vročina bo malce popustila. A kot pravi Gregorčič, poletja še ne bo konec, temperature prihodnji teden bodo med 25 in 30 stopinj Celzija. »Ali je to zadnji vročinski val, še ne moremo napovedati, saj zanesljivih napovedi še ni.«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Jutri bo pretežno jasno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta, večja nevarnost za nastanek neviht bo v sredo, a po Gregorčičevih besedah hujših neviht ni pričakovati. Za konec tedna ob prihodu fronte pa moči neviht še ne morejo z gotovostjo napovedati.

Velika požarna ogroženost in toplotna obremenitev

Na Primorskem je sicer velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Tudi v morju se boste stežka ohladili, saj je njegova temperatura od 29 do 30 stopinj Celzija, kakšen dan lahko doseže tudi kakšno stopinjo več, je še dejal dežurni prognostik.