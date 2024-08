Zaradi neurij več zalitih prostorov in podrtih dreves

Nevihte z močnimi krajevnimi nalivi so v četrtek zvečer in v noči na danes povzročale težave v več krajih po Sloveniji. Zalitih je bilo več objektov, močan veter je predvsem na Primorskem podiral drevesa in za dobro uro prekinil promet v koprskem pristanišču. Aktiviranih je bilo 20 gasilskih enot, od tega dve poklicni.

Po podatkih republiškega centra za obveščanje so nevihte, ki so se pomaknile nad zahodno in severno Slovenijo, z močnim deževjem in vetrom prizadele predvsem območja občin Radeče, Koper, Gorenja vas - Poljana, Grosuplje, Kočevje, Ljubljana, Velike Lašče, Ajdovščina, Divača, Komen, Videm, Črna na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi. Skupaj so pri centru za obveščanje zabeležili 48 dogodkov.

Kot še navaja center za obveščanje, je močno deževje zalilo prostore zdravstvenega doma, nekaj stanovanjskih, gospodarskih, trgovskih in drugih objektov. Posredovali so gasilci, ki so predvsem prečrpavali vodo iz objektov in objekte zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Nekaj pred 22. uro je na Vilharjevi ulici v Ajdovščini strela udarila v hišo. Gasilci so objekt pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Veter od 70 do 98 kilometrov na uro

V naselju Lučine v Občini Gorenja vas - Poljane so gasilci sanirali plaz in zaščitili cerkev pred zamakanjem. Zaradi močnega vetra se je podrlo več dreves, med drugim v občinah Komen in Divača, tudi tam so posredovali gasilci.

Zaradi močnega vetra je v četrtek zvečer Uprava za pomorstvo za eno uro in 20 minut začasno zaprla ladijski promet v koprskem pristanišču.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so ob prehodu nevihtne linije sunki vetra presegli 70 kilometrov na uro v Vipavski dolini, na Goriškem in ob morju. Boja Zarja v Tržaškem zalivu je okoli 21. ure izmerila sunek vetra 98 kilometrov na uro.

Kot je Arso še objavil na svoji Facebook strani, je v četrtek do 23. ure največ dežja padlo v Kočevju, in sicer 106 milimetrov, sledita Pasja ravan z 62 in Kredarica z 42 milimetri. Na Kredarici, pa tudi ponekod drugod po državi, je v četrtek padala tudi toča.

Danes bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Za danes popoldne je izdano rumeno vremensko opozorilo.