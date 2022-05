Vsaka vinska zbirka je ustrezno shranjena le v hladilni vitrini ASKO

Vrhunska hladilna vinska vitrina ASKO je inovativen način za hrambo, nego in serviranje vin ter najboljši približek popolni vinski kleti – s to razliko, da jo lahko postavite kamor koli. V najsodobnejši zasnovi in tehnologiji združuje vse znanje o optimalnem shranjevanju vina, različne pametne funkcije pa omogočajo lahko upravljanje z vinsko zbirko.

Vsaka faza postopka nastanka vina zahteva brezpogojno ljubezen do te žlahtne kapljice. Že za vzdrževanje vinograda je potrebnega veliko časa in nenehne skrbi. A gre tudi za strast, ki vodi vinogradnike pri njihovem delu.

ASKO, vodilna skandinavska blagovna znamka vrhunskih kuhinjskih aparatov, aparatov za pranje in sušenje ter profesionalnih aparatov, je ustvarila svojo vinsko vitrino kot poklon vinogradnikom, ki so pravi arhetip obrtnika. Mojstri postopkov, ki zahtevajo veliko podrobnosti in pozornosti, da je lahko končni izdelek popolnost. Vrhunska vina so sinonim za razkošje, užitek in poglobljena doživetja. Hladilna vinska vitrina ASKO ohranja to popolnost, da se jo lahko okusi v vsakem serviranem kozarcu vina.

Skoraj vse njene napredne funkcije so navdihnile vinske kleti, ki že stoletja veljajo za najboljši način shranjevanja vina. Hladilna vinska vitrina ASKO lahko shrani veliko zbirko, do 190 steklenic, v pravih pogojih, ki veljajo za shranjevanje in postrežbo. Ima tri med seboj popolnoma ločena nadzorovana temperaturna območja za različne vrste vin, z ogljem filtrirano prezračevanje, nadzor optimalne vlažnosti in optimalne svetlobne pogoje, saj steklo vrat ščiti steklenice pred UV-žarki. Visokokakovostni kompresor zagotavlja enakomerno temperaturo v vsakem območju in delovanje vitrine brez tresljajev, tako da lahko vinske steklenice počivajo v miru.

Hladilna vinska vitrina ASKO je izredno pametna. Kot povezana naprava lahko katalogizira vinske steklenice in daje uporabne informacije o njih. Upravljanje z zbirko vin je preprosto zaradi povezave s podatkovno bazo Vivino. Ta omogoča dostop do obsežne zbirke podatkov o vinih ter možnost beleženja in spremljanja vinske zbirke. V vitrino vgrajena kamera lahko identificira posamezne steklenice. Po tem, ko prek kamere poskenirate njihovo etiketo, so zabeležene v inventar, ki tako vsebuje pomembne informacije o posameznem vinu, primernem času za uživanje, zalogah in podobno. Najljubšim steklenicam lahko dodate sporočilo o tem, kdo vam jih je podaril, ali naredite opomnik, kdaj bi jih želeli odpreti.

Uporabniška izkušnja je še izboljšana s spremljevalno aplikacijo Connect Life Wine Climate Cabinet, ki omogoča upravljanje z vsemi funkcijami hladilne vinske vitrine kar prek pametnega telefona. Spreminjanje izbranih nastavitev ali brskanje po inventarju je možno kadar koli in kjer koli. Z mobilno aplikacijo lahko tudi poskenirate etikete steklenic in jih dodate v inventar. Povezava aplikacije s podatkovno bazo Vivino vam v vsakem trenutku omogoči cel kup informacij o vašem shranjenem vinu. To je vaš virtualni sommelier, ki vam je vedno pripravljen svetovati.

V shranjevanje vina ste vložili veliko ljubezni in mu omogočili, da ima pravo temperaturo. Zato si zasluži popolno postrežbo. Hladilna vinska vitrina ASKO ima eleganten servirni prostor, v katerega lahko shranite kozarce in razne pripomočke. Ima pa tudi možnost nastavitve ambientalne in funkcionalne svetlobe.

Funkcionalna eleganca, ki se na zunaj odraža prek steklenih vrat in elegantnega ročaja, omogoča, da hladilno vinsko vitrino ASKO s tremi ločenimi temperaturnimi območji postavite na vidno mesto, saj se popolnoma zlije s prostorom – tako doma kot v restavracijah, barih, degustacijskih sobah in še kje. Funkcionalna eleganca, tako značilna za vrhunski dizajn, mojstrstvo izdelave, skrb za uporabnika in tehnologijo, pod katero se ASKO podpisuje že več kot 70 let, je prepričala mednarodno žirijo prestižne nagrade iF DESIGN AWARD 2021, da je hladilni vinski vitrini ASKO podelila ekskluzivno nagrado iF GOLD AWARD 2021 in jo uvrstila med najvišje dosežke v kreativni industriji lanskega leta. 98 neodvisnih strokovnjakov s področja dizajna in industrijskega oblikovanja je pri tem poudarilo, da je »ta čudovita vinska vitrina izjemen mojstrski dosežek. Celotna vinska izkušnja je bila natančno proučena, rezultat je osupljiva vitrina, ki bo všeč ljubiteljem vina. Vsak detajl je bil ljubeče pretehtan – od kakovosti ohišja in dodatkov do visokotehnološkega skeniranja vinskih etiket, možnosti shranjevanja in katalogizacije vin ter končnega izbora, dekantiranja in serviranja.«

Hladilno vinsko vitrino ASKO uporabljata z Michelinovo zvezdico nagrajena restavracija DAM pod vodstvom chefa Uroša Fakuča in Klet Brda. Valentin Bufolin, sommelier in podpredsednik Društva Sommelier Slovenija, pa svojo izkušnjo z njo opisuje takole: »Pametna vinska vitrina za vse priložnosti. Nekako tako bi lahko opisal hladilno vinsko vitrino ASKO, saj se ponaša s tremi conami, v katerih lahko pri optimalnih temperaturah hranim vina za različne priložnosti in okuse. Sredinska cona mi ponuja tudi prostor za pripravo, kjer lahko vino odprem ali pa ga dekantiranega hranim pri pravi temperaturi, da ustrezno zadiha ob izbrani glavni jedi. Pametne funkcije mi olajšajo skrb, da bi ostal brez katerega od vin, hkrati pa vrata z UV-filtrom in hramba ob ničelnih tresljajih omogočata optimalno in dolgo zorenje posebnih in izbranih vin.«

Zgodba skandinavske blagovne znamke ASKO je zgodba o ljubezni, strasti, mojstrstvu, inovacijah, kakovosti, spoštovanju ljudi in narave. Narava je stalen vir navdiha, ki spodbuja ASKO k ustvarjanju uporabnih aparatov z rešitvami, ki izboljšujejo zdravje in dobro počutje njihovih uporabnikov. Narava motivira ASKO za ustvarjanje tehnološko naprednih, pametnih in okolju prijaznih izdelkov ter skrbno uporabo virov. Aparati ASKO sledijo skandinavskim načelom oblikovanja s kombiniranjem oblike in funkcije; so energetsko učinkoviti z manjšo porabo vode in električne energije ter izdelani po standardih za profesionalno rabo za daljšo življenjsko dobo.

»Ponosni smo, da lahko tudi v Sloveniji ponudimo hladilno vinsko vitrino in druge izjemne izdelke s podpisom ASKO – tako gospodinjstvom kot različnim profesionalnim sektorjem. Vinska vitrina je paradni konj skandinavske blagovne znamke ASKO, ki že več kot 70 let skrbi za to, da inovativni, funkcionalni izdelki dovršenega brezčasnega dizajna izboljšujejo naša življenja doma in na delovnih mestih. Če so vam blizu trajnost, kakovost, skrb za naravo, izjemna uporabniška izkušnja in dizajn, je ASKO prava znamka za vas,« poudarja Rok Koželj, vodja blagovne znamke ASKO Slovenija.

Izdelki ASKO so na voljo v prodajalnah Big Bang in Lesnina ter pri ponudnikih premium blagovnih znamk kuhinjske in pohištvene opreme.

Več informacij o hladilni vinski vitrini ASKO je na voljo tukaj:

