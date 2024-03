Vse, kar morate vedeti o jutrišnji stavki na upravnih enotah

»Da bi za jutri napovedano stavko na skoraj vseh upravnih enotah v Sloveniji zamrznili, je zelo malo možnosti oziroma je skoraj ni. Za danes popoldne so sicer napovedana pogajanja med vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi Mirko Stopar z ministrstva za javno upravo (MJU), in Sindikatom državnih organov (SDOS) pod vodstvom Frančiška Verka. Ne verjamem pa, da se bodo v zadnjem hipu dogovorili o prekinitvi oziroma zamrznitvi stavke,« pravi sindikalist Dragan Stanković, predsednik sindikata UE Ljubljana Tobačna.

Spomnimo, da so se sindikati na 54 od 58 upravnih enot po Sloveniji po tridnevni januarski stavki odločili, da bodo svoje aktivnosti zaostrili, saj odziva vlade oziroma resornega ministrstva na njihove zahteve sploh ni bilo. Zaradi neizpolnjenih sindikalnih zahtev po ureditvi razmer na upravnih enotah bodo tako jutri organizirali največjo stavko državnih uradnikov v zgodovini samostojne države. Trajala bo vsako sredo, do preklica oziroma do izpolnitve zahtev zaposlenih. Ti namreč zahtevajo dvig plač za najmanj sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov na UE z nazivi na ministrstvih, ureditev dodatka za blagajniško poslovanje in zaposlitev novih kadrov.

Odločitev za stavko je sicer podprlo več kot 95 odstotkov zaposlenih na upravnih enotah (UE), delali pa bodo le na upravnih enotah Laško, Lenart, Ljutomer in Tržič. Vlada pa odgovarja, da bodo njihove zahteve reševali v okviru centralnih pogajanj oziroma da se bodo plačna nesorazmerja reševala v okviru plačnega stebra javnih uslužbencev v državnih organih.

Kaj stavka pomeni za stranke

Kot smo izvedeli, so morali načelniki na vseh upravnih enotah, kjer so se zaposleni odločili za stavko, objaviti seznam nujnih nalog, ki jih morajo uradniki kljub temu opravljati. Tako bodo, denimo, uradniki na UE Ljubljana, ki velja za največjo upravno enoto v državi, po odredbi načelnice Andreje Erjavec morali opravljati naslednje naloge: na področju financ so to telefonske preverbe taks za izdane sklepe v primeru življenjske ogroženosti, na področju matičnih zadev pa v primeru, ko gre za prevoz pokojnega v tujino ter vpisa rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino.

Na področju javnega reda in prometa morajo uradniki izdati osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja, vendar le, če gre za nujno službeno pot v tujino, nujno zdravljenje v tujini ali če gre za primer smrti v družini v tujini.

Poleg tega morajo opravljati postopke v zvezi z urejanjem prebivališč, na področju tujcev pa, ko gre za vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence (prvo dovoljenje) in vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu. Prav tako se morajo izvajati postopki v zvezi z zbiranjem podpisov volivcev.

Na področju orožja, javnih prireditev in shodov morajo uradniki opravljati tudi postopke v zvezi z odvzemom orožja, sprejemom orožja v hrambo ter tudi v zvezi s prijavami ali prepovedmi javnih prireditev oziroma shodov. Jutrišnja stavka na UE Ljubljana bo sicer potekala med 8. in 19. uro. »Stranke, ki so na ta dan že naročene na termin, se lahko ponovno naročijo prek telefonske številke: 01/ 828 16 90 ali v aplikaciji eSamonaročanje,« so sporočili iz UE Ljubljana.