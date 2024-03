Stavkovni cunami državnih uradnikov

Konec meseca je potekel ultimat, ki so ga sindikati upravnih enot (UE) postavili ministrstvu za javno upravo (MJU) za ureditev več kot deset let trajajočih težav zaposlenih na upravnih enotah.

Ti so preobremenjeni in premalo plačani, UE pa kadrovsko podhranjene. Ker se z njihovimi zahtevami do zdaj ni zgodilo nič, so se na 51 od 58 UE odločili za največjo stavko uradnikov v zgodovini države. Ta bo 13. marca, ponavljali pa jo bodo vsako sredo, vse do preklica.

Na vprašanje, ali so od januarske tridnevne stavke na MJU potekali kakršni koli pogovori o zahtevah približno 2340 državnih uradnikov na UE, Dragan Stanković, predsednik sindikata na UE Ljubljana Tobačna, odgovarja: »Nič se ni zgodilo, tokrat so nas popolnoma ignorirali. Tako že prejemamo soglasja posameznih upravnih enot o začetku stavke, ki se bo začela 13. marca, potekala pa bo vsako sredo, vse do preklica.«

Koliko upravnih enot se bo stavki tudi pridružilo? »Počakali bomo do ponedeljka, če bomo sklepe posameznih UE prejeli tudi po pošti. Velika večina pa je načelnikom že danes poslala sklep o stavki. Predvidevamo, da se bo marčni stavki pridružilo več zaposlenih na UE kot januarja, ko je stavka potekala na 41 UE,« pravi Stanković. Po besedah Frančiška Verka, predsednika Sindikata državnih organov (SDOS), so danes že prejeli soglasja kar 51 upravnih enot, kar pomeni, da bo 13. marca stavkalo več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih.

»Stavki se bodo pridružili tudi na tistih UE, na katerih do zdaj niso stavkali, denimo na UE Škofja Loka, Idrija, Slovenj Gradec, Izola, Piran in Ribnica,« je povedal Stanković. Pri tem je dodal, da poleg zvišanja plač in rešitve problema preobremenjenosti uradnikov ter odhodov na druga delovna mesta, zahtevajo še, da se poveča število zaposlenih na tistih upravnih enotah, ki nove kadre nujno potrebujejo.

Na UE napovedujejo, da bodo stavko, ki bo 13. marca, nato ponavljali vsako sredo vse do preklica oziroma izpolnitve zahtev. FOTO: Črt Piksi/Delo

Vse UE bi imele enak delovni čas

Na vprašanje, kako komentirajo napoved stavke uradnikov, na MJU pojasnjujejo, da se je minister Franc Props na današnjem srečanju z načelniki UE pogovarjal tudi o napovedani stavki večine upravnih enot. »Vladna stran je pripravila predlog pogajalske skupine ter pogajalskih izhodišč, ki so v fazi potrjevanja oziroma imenovanja.

Vladna pogajalska skupina bo takoj po imenovanju s predstavniki sindikatov UE poskušala doseči dogovor še pred napovedno stavko. Sicer pa je ministrstvo že začelo iskati rešitve za zmanjšanje obremenitev zaposlenih oziroma izenačenje pogojev dela (delovni oziroma poslovni čas se ureja za vse upravne enote na enak način) s spremembo uredbe o upravnem poslovanju.«