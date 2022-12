Zadnji dnevi za nakup peletov po subvencionirani ceni

V nadaljevanju preberite:

Še do sobote lahko gospodinjstva, ki se ogrevajo na lesne pelete, kupijo ta energent in ob oddaji vloge za subvencijo dobijo povrnjen del stroškov nakupa. Podrobnosti vsebuje predlog vladne uredbe o subvencijah za nakup lesnih peletov. Ta še ni sprejet, a objavljeno gradivo daje nekatere odgovore. Zbrali smo vse informacije za uspešno oddajo vloge in pridobitev subvencije.