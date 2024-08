Vse več izobraževanj tudi iz komunikacije

Zdravnikom se velikokrat očita slaba komunikacija s pacienti. Od njih pričakujemo visoko strokovnost, hkrati pa prijaznost, sočutnost, razumevanje in stalno pripravljenost pomagati. Ali je vse to sploh mogoče ob dejstvu, da mora na primer družinski zdravnik tako ali drugače obravnavati vsak dan tudi do 70 ali celo sto bolnikov? Nam je komunikacija položena v zibelko?