Bojana Beović v zetov posel testiranja ni vpletena

Med novonastalimi podjetji, ki ponujajo samoplačniško hitro testiranje – za zdaj še po 20 evrov –, je tudi podjetje, v katerem družinske vezi enega od lastnikov vodijo do infektologinje Bojane Beović, dolgo časa prve borke na obrambni liniji proti covidu-19. Zanimalo nas je, ali se ji zdi kakorkoli sporno, da se je podjetje odločilo prav za omenjeno dejavnost, in ali je kakorkoli sodelovala pri zagonu tega podjetja, morda z idejami, odpiranjem vrat pomembnih institucij ...



Poleg tega smo ugotovili, da je eden od koncesionarjev, ki še sodeluje na množičnih testiranjih, posel predal podizvajalcu, ki ga ni v sklepu ministrstva in testiranj torej ne bi smel izvajati, vendar so razložili, da gre le za poslovno sodelovanje in je bila v prvotni izjavi pomotoma uporabljena beseda podizvajalec. A dobro obveščeni pravijo, da se tovrstne zgodbe dogajajo. Nekateri izvajalci zdravstvene dejavnosti namreč menda nočejo zamuditi poslovne priložnosti in so posel oddali tudi nekompetentnim osebam, nadzora pa ni bilo ali pa je bil zelo pomanjkljiv.