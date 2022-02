Vse več zahtev po višjih plačah

V nadaljevanju preberite:

V javnem sektorju se je med letoma 2015 in 2021 povprečna mesečna mediana plač – torej srednja vrednost, nad katero je bila polovica zaposlenih in pod katero je bila druga polovica – zvišala za 36 odstotkov, vendar še zdaleč ne vsem plačnim podskupinam v enaki meri. Prav ta sorazmerja so eden od najpomembnejših vzrokov za nezadovoljstvo med javnimi uslužbenci, kar se te dni še zaostruje.

Čeprav sta krovni pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vladi dali do torka rok, da se opredeli do njihovih zahtev, odgovora še nista dočakali. Pričakovati je, da bosta danes odločali o nadaljnjih korakih, pri čemer je slišati namige, da ni nič izključeno. Danes bo tudi znano, kako so člani Sviza glasovali glede stavke, ki jo je njihov glavni odbor predlagal za 9. marec, predstavniki zaposlenih v zdravstvu, zdravstveni negi in socialnem varstvu pa bodo, po stavki v sredo, ministrstvu za zdravje poslali nove predloge in upajo, da bodo do želenih rešitev prišli za pogajalsko mizo.