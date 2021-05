Vstop v Avstrijo mogoč z dokazilom o PCT

8.05 Letos naj bi v Koper priplulo 41 križark

7.55 Na Japonskem še niso precepili zdravstvenih delavcev

7.25 Indija bo zmanjšala izvoz cepiva vsaj do oktobra

Indija zaradi primeža pandemije zmanjšuje izvoz cepiva. FOTO: Sajjad Hussain/AFP

7.15 Opozorila pred težavami v zdravstvu, ki jih je epidemija poglobila

7.05 Za vstop v Avstrijo odslej dovolj dokazilo o PCT

Še naprej se bo treba za vstop v Avstrijo elektronsko prijaviti prek državne spletne strani. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po skrčenju seznama potniških ladij zaradi epidemije covida-19 imajo na koprskem potniškem terminalu za zdaj v letošnji sezoni napovedanih 41 ladij s skupaj okoli 61.000 potniki. A kot so pri tem poudarili v Luki Koper, je panoga globalno še vedno v krču, številke pa se vsak dan spreminjajo.Tako je bil seznam prihodov ladij za leto 2021 sredi lanskega leta, ki ga je povsem zaznamovala epidemija, »dolg« kar 88 ladij in okoli 130.000 potnikov. Kasneje se je skrčil oziroma se še vedno krči v skladu z odpovedmi ladjarjev, so za priznali v Luki Koper, kjer še niso potrdili datuma prihoda prve letošnje potniške ladje.Glede ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 v Luki poudarjajo, da so ti odgovornost in interes ladjarja ter ne vplivajo toliko na delo potniškega terminala, razen v delu posameznih omejitev ali zaščitnih ukrepov, ki bodo v tistem trenutku veljali, kot npr. prehod čez šotor, v katerem se izvaja kontrola potnikov, z maskami in razkuženimi rokami ter ohranjanjem razdalje.Večina japonskih zdravstvenih delavcev še ni cepljena proti virusu sars-cov-2. Manj kot 30 odstotkov vseh japonskih zdravstvenih delavcev je bilo v večjih mestih cepljenih proti novemu koronavirusu le 65 dni pred začetkom poletnih olimpijskih iger, danes piše Nikkei. Kot ga povzema agencija Reuters, so zato pozivi k odpovedi olimpijskih iger vse glasnejši.Številke iz japonskega vladnega kabineta kažejo, da je po treh mesecih od začetka cepljenja proti covidni bolezni v celoti cepljenih manj kot 40 odstotkov vseh zdravstvenih delavcev na Japonskem, ki bo to poletje gostila olimpijske igre.Težava je še posebej pereča v večjih mestih, med njimi tudi v Tokiu, kjer je v celoti cepljenih manj kot 30 odstotkov zdravstvenih delavcev, japonski medij Nikkei povzema Reuters.Prav zaradi izjemno počasnega cepljenja so različna zdravniška združenja na Japonskem v zadnjih dneh odločno pozvala k odpovedi olimpijskih iger. Za zdaj je z vsaj enim odmerkom cepiva na Japonskem cepljenih le 3,7 odstotka 126-milijonske populacije, še piše Reuters.Indija najverjetneje nekaj časa ne bo izvažala cepiva proti covidu-19 v enakem obsegu, poroča Reuters. Zmanjšani izvoz cepiva naj bi trajal do oktobra, kot vzrok pa vladni viri navajajo pomanjkanje za domačo rabo. V Indiji imajo tudi danes nov rekord smrti zaradi covida-19, saj je v zadnjem dnevu umrlo 4529 covidnih bolnikov. Hkrati so potrdili več kot 267.000 novih okužb z novim koronavirusom, skupno doslej 25,5 milijona okužb. Po številu smrti in okužbah je Indija na drugem mestu, takoj za ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Pri največjem proizvajalcu cepiv na svetu The Serum Institute of India – ta zdaj proizvaja cepivo AstraZeneca – upajo, da bodo dobavo cepiv v okviru pobude COVAX znova začeli izvajati do konca leta 2021.Po tem, ko je v Indiji pred mesecem dni nenadoma poraslo število novih okužb, so se v državi z 1,4 milijarde prebivalcev odločili zmanjšati svoj izvoz cepiva. Do takrat je Indija donirala ali prodala več kot 66 milijonov odmerkov cepiv. Po zmanjšanju izvoza o pomanjkanju cepiva poročajo iz Bangladeša, Nepala, Šrilanke ter številnih afriških držav.Na to dogajanje se je že odzvala Svetovna zdravstvena organizacija, ki je soudeležena pri vodenju pobude COVAX. Ti so pozvali vse proizvajalce cepiv zunaj Indije, naj poskušajo nadomestiti izpad dobave.Današnji svetovni dan družinskega zdravnika je namenjen poudarjanju vloge družinskih zdravnikov v zdravstvenih sistemih po svetu, so sporočili iz Združenja zdravnikov družinske medicine. V Sloveniji po oceni EU manjka 300 osebnih zdravnikov.je povedala, da je epidemija covida-19 le povečevalno steklo za težave v zdravstvu.19. maj je bil kot svetovni dan družinskega zdravnika prvič razglašen leta 2010. Geslo letošnjega praznovanja je Gradimo prihodnost z družinskimi zdravniki. Ta se poveže z Letom zdravstvenih delavcev 2021, ki ga je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija.Njihova prihodnost naj bi bila oprta na sodelovanje znotraj lastnih in interdisciplinarnih timov, partnerstvo s pacienti, uporabo novih tehnologij in na vsakega posameznika, so sporočili iz Združenja zdravnikov družinske medicine.Vstop v Avstrijo je od danes namesto obvezne karantene za prišleke iz nekaterih držav mogoč z dokazilom o prebolelosti covida-19 ali o cepljenju proti tej bolezni ali pa negativni test na okužbo z novim koronavirusom (PCT) v angleškem ali nemškem jeziku. Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija.Še naprej se bo treba za vstop v državo elektronsko prijaviti prek državne spletne strani. Dnevni migranti morajo tovrstno prijavo obnoviti vsakih 28 dni.Avstrija priznava vsa cepiva proti covidu-19, ki sta jih doslej priznali Evropska agencija za zdravila in Svetovna zdravstvena organizacija, kar med drugim pomeni, da Avstrija za zdaj ne priznava ruskega cepiva sputnik V, priznava pa cepivo kitajskega proizvajalca Sinopharm.V Avstriji bodo sicer danes odprli večino gospodarskih dejavnosti, ki so trenutno zaprte v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim se bodo lahko znova odprli restavracije, hoteli ter športne in kulturne ustanove.