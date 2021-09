V nadaljevanju preberite:

Z jutrišnjim dnem bo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nujen skoraj vsepovsod in za vse oziroma bo vstopnica za »normalno življenje«. Izpolnjevati ga bodo morali tako vsi zaposleni kot vsi potrošniki – z redkimi izjemami. Izpolnjevanje pogoja PCT bodo morali preverjati na vstopnih mestih, prav tako bodo z današnjim dnem na terenu tudi inšpektorji.Pogoj PCT se razširja na vse starejše od 12 let. Pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati tako vsi delavci oziroma zaposleni kot tudi vsi uporabniki storitev ter udeleženci izvajanja dejavnosti, torej potrošniki. Izpolnjevati ga morajo tudi uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.Za mlajše od 12 let, osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali prve tri razrede OŠ, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k zdravniku spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, kot tudi ne učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. Pogoj PCT ni potreben pri nujnih zdravstvenih pregledih.Pogoj bo veljal tako rekoč povsod. Nujen bo med drugim na delovnih mestih, v trgovinah, v nakupovalnih centrih, gostinskih obratih, turističnih namestitvah, ob obisku banke, pošte, bolnišnic, bencinskih servisov in pri udeležbi na verskih obredih ter v javnih prevozih.V primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki, v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Med trgovine z osnovnimi izdelki spadajo prodajalne, ki večinoma prodajajo živila in pijačo, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki ter potrebščinami. V obeh primerih se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.Vsako verodostojno dokazilo, iz katerega sta razvidna identiteta in datum cepljenja, testiranja oziroma obdobje od prebolelosti: cepilni kartonček, vpis v knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o cepljenju oziroma digitalno potrdilo s QR-kodo. Prebolevnik pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni oziroma pol leta. Vsi potrošniki, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo hitri antigenski test opravljati na 48 ur ali PCR-test na 72 ur.Ne, če želi oseba, ki se sicer tedensko testira na delovnem mestu, iti k frizerju ali na kulturno prireditev, mora predložiti dokaz o hitrem testu ali PCR-testu. Samotestiranje ni podlaga za pridobitev QR-kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev.Na delovnih mestih bodo to preverjale odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Sicer pa bodo morali preverjanje organizirati ponudniki blaga in storitev na samem vhodu. Na vlakih bodo nadzor izvajali sprevodniki oziroma osebje.V primeru tedenskega samotestiranja zaposlenih stroške pokrije delodajalec. Ko pa je posameznik potrošnik storitev, sam krije stroške testiranja, razen ko gre za osebo, ki se iz zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. V tem primeru so stroški testiranja breme države.Da. Maske so obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih in na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, kot tudi v osebnih vozilih, razen če se oseba pelje sama ali se peljejo člani istega gospodinjstva. Prav tako maska ni obvezna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT. Mask pa ni treba nositi otrokom do dopolnjenega šestega leta starosti.