Prenavljamo šolstvo, a ga nikakor ne prenovimo

Učenci in dijaki so že na počitnicah, za pravi občutek dolgega, vročega poletja je od prvega prostega dne poskrbel prvi vročinski val. Medtem ko bodo otroci in mladostniki, njihovi starši ter predvsem vsi šolniki brezskrbno čofotali po morju, bodo poslanci sprejemali zakon o osnovni šoli. Morda je naključje, a sprejemanje šolskih zakonov tik pred ali med počitnicami je postalo modus operandi. Očitno je tako lažje.

Šolniki opozarjajo, da je šola že zdaj prenormirana. Z novimi zakoni oziroma novelami popravljamo, kar mislimo, da je treba še popraviti. Istočasno pa je v predalu predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Pred skoraj natanko letom dni ga je dobil v roke takratni minister. Poslušali smo razlage, kako ga bo sprejemal državni zbor. To se ni zgodilo, še več, ko so minuli teden obravnavali šolsko zakonodajo, so bile poslanske klopi skoraj povsem prazne. Napolnile so se, ko je bilo treba dvigniti roke. Šolstvo očitno ne zanima niti tistih, ki ga normirajo.