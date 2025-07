Ravnatelji s spremembami zadovoljni, pedagogi prav nasprotno

V nadaljevanju preberite:

Po več letih opozoril, kako Slovenija zamuja pri uvedbi posebnega predmeta računalništva in informatike, novela zakona o osnovni šoli, ki so jo sprejeli v petek, prinaša predmet informatika in digitalne tehnologije. Izvajati bi ga začeli 1. septembra 2028, do 31. decembra 2027 pa morajo določiti predmetnike in učni načrt. Novela zakona pomembno spreminja vzgojno delovanje šol. Omejuje uporabo učenčevih elektronskih naprav, omogoča pregled torb, vzgojni opomini bodo veljali 12 mesecev, učitelji bodo lahko umaknili učenca iz razreda. Ravnatelji novelo podpirajo, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan pa opozarja, da to šolam spreminja funkcijo vzgojno-izobraževalne ustanove.